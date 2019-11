O Procurador-Geral de Justiça, Aluildo de Oliveira Leite, e a Promotora de Justiça de Defesa do Consumidor, Daniela Nicolai de Oliveira Lima, se reuniram nesta quinta-feira (31/10), no edifício-sede do Ministério Público do Estado de Rondônia, com dirigentes do Instituto de Pesos e Medidas de Rondônia (IPEM) e da empresa Energisa/Rondônia.

O objetivo da reunião foi ouvir os esclarecimentos do IPEM e da Energisa sobre as reclamações de consumidores acerca dos reajustes das tarifas elétricas e da aferição dos relógios de consumo de energia, para tentar uma solução extrajudicial.

Na semana passada, o Procurador-Geral de Justiça esteve reunido com o relator da CPI da Energisa, deputado Jair Montes, que fez um relato sobre o que está sendo apurado pela Comissão instalada na Assembleia Legislativa.

