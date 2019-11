As ruas de Rolim de Moura, Jaru e Cacoal vão estar mais iluminadas a partir deste mês. E não é por causa das festas de fim de ano. É que começaram nesta semana as obras de substituição das lâmpadas do parque de iluminação pública desses municípios.

No total, quase duas mil luminárias de vapor de sódio estão sendo trocadas por unidades em LED. Esta ação trará economia de energia que varia de 47 a 81%, dependendo da quantidade de lâmpadas substituídas.

As ações são fruto de Projetos de Eficiência Energética (PEE) da Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL), executado pela Energisa Rondônia, por meio de chamada pública realizada em maio deste ano. A seleção das cidades foi baseada no potencial de eficientização no consumo de energia elétrica em iluminação pública dessas localidades, aliado ao alto grau de comprometimento do consumidor na redução dos custos de energia elétrica.

“O PEE é uma oportunidade para que as Prefeituras melhorem a eficientização do seu parque de iluminação pública economizando e direcionando a economia alcançada para outras necessidades da população. Para os moradores, a iniciativa traz ganhos em segurança, pois uma rua iluminada oferece mais proteção para quem transita e mora nela”, afirma Talis Sousa, coordenador da Energisa Rondônia. Confira o que está sendo feito em cada município:

Cacoal

Município localizado a 480 km da capital, com área territorial de 3.792.638 km² e população estimada em 88.507 habitantes (IBGE/2016).

Energia Economizada (kWh/ano) – 1.754.800

Valor Economizado (R$/ano) – R$ 682.053,48

Porcentagem de energia economizada: 81%

Relação das luminárias a serem eficientizadas – 1185

5 avenidas e parte da BR-364

Rolim de Moura

Município está localizado a 482 km da capital, na mesorregião de Leste Rondoniense e na microrregião de Cacoal, com área territorial de 1.457.885 km² e população estimada em 54.702 habitantes (IBGE/2018)

Energia Economizada (kWh/ano) – 288.850

Valor Economizado (R$/ano) – R$ 117.162,72

Porcentagem de energia economizada: 47%

Relação das luminárias a serem eficientizadas – 398

3 avenidas

Jaru

Município está localizado a 292 Km da capital, na mesorregião de Leste Rondoniense e na microrregião de Ji-Paraná, com área territorial de 2.944.025 km² e população estimada em 51.933 habitantes (IBGE/2018).

Energia Economizada (kWh/ano) – 334.400

Valor Economizado (R$/ano) – R$ 129.320,04

Porcentagem de energia economizada: 70%

Relação das luminárias a serem eficientizadas – 389

20 ruas

