Policiais militares foram preparados pela Escola do Legislativo da ALE que capacitaram alunos de escola da capital

No último mês de agosto, a Escola do Legislativo (EL) da Assembleia Legislativa (ALE) capacitou 37 policiais militares com os cursos de Informática Básica e de Libras Básico. A iniciativa do deputado estadual Jean Oliveira (MDB), mediador com os militares para aplicação dos cursos na sede da escola na capital.

Participaram do curso PM Digital (Libras e Informática), ministrado por professores da EL em agosto último, 37 militares entre praças, cabos, soldados, sargentos e oficiais da corporação. Eles estão aptos a repassarem os conhecimentos para os demais membros da tropa e para outros segmentos da sociedade como a experiência com menores estudantes da Escola Padre Mário Castagna.

Na última sexta-feira (1º) ocorreram as formaturas de duas turmas da escola que atende os bairros Tupi e Tucumanzal, na capital. Cada turma foi composta de dez alunos e as aulas ministradas em horários sobrepostos das normais. “Se as aulas na escola são pela manhã, as de Informática Básica foram aplicadas à tarde”, explica o coordenador do curso, sargento Walmir da Silva do 1º Batalhão da Polícia Militar, comandado pelo major Carlos Gomes.

O deputado Jean Oliveira (PSDB), que destinou recursos, através de emenda parlamentar à compra de computadores para atender os alunos, participou da entrega de certificados e alertou os jovens para a importância da dedicação aos estudos. “Hoje estamos na era da tecnologia e não basta, apenas, concluir os estudos tradicionais, pois tudo está relacionado à internet, redes sociais. É fundamental se preparar para o futuro, que está cada vez mais modernizado”, alertou Jean.

Membro da mesa de honra, o vereador de Porto Velho, Márcio Oliveira (MDB) entregou certificados e elogiou a iniciativa da PM e Escola do Legislativo, “pois é necessário se preparar para disputar um mercado a cada dia mais concorrido e dependente da tecnologia eletrônica”, argumentou.

“Estamos orgulhosos com a extensão de nosso trabalho, que oferece a alunos a oportunidade de aprender informática, fundamental para o futuro das pessoas. É um momento muito importante para a escola e à Assembleia Legislativa, presidida pelo deputado Laerte Gomes (PSDB), um incentivador permanente das causas sociais e garantir um futuro promissor aos jovens de hoje”, disse o diretor geral da EL, Fábio Ribeiro.

Após os pronunciamentos no auditório da sede da Escola do Legislativo em Porto Velho (rua Major Amarante, 390) os alunos receberam certificados de conclusão do curso de Informática Básico, já ministrados por instrutores preparados pela Escola do Legislativo. “É a PM trabalhando na inclusão social de estudantes com apoio da Escola do Legislativo da ALE”, concluiu Fábio Ribeiro.

