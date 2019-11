Diariamente milhares de mulheres sofrem com discriminação, desigualdade e violência. Problemas que tem como principal causa o machismo, comportamento enraizado na sociedade desde os tempos mais antigos.

E se hoje a luta das mulheres para adquirir a igualdade social é grande, antigamente era ainda mais difícil. Aline Corrêa é um exemplo disso. Durante a juventude ela foi impedida pelo pai de estudar e se limitava a cuidar da casa. Porém, a sede pelo conhecimento e a vontade de realizar um sonho fizeram com que Aline saísse de casa para se tornar advogada.

A trajetória não foi fácil. Ela saiu de Goiás para morar em Rondônia e chegou a trabalhar em uma oficina mecânica para conseguir arcar financeiramente com sua faculdade. Em 2009, depois de muita luta, o objetivo se realizou e Aline se tornou advogada, escolhendo a área trabalhista para se tornar especialista. Ela fala sobre os obstáculos que enfrentou: “foi uma trajetória que iniciou com muita dificuldade, como qualquer início de carreira, principalmente no começo da formação de uma carteira de clientes. Mas, aos poucos fui posicionando o meu nome no mercado trabalhista, com o objetivo de me consolidar na área. Nesses momentos eu me realizo, fico imensamente feliz ao ver que fui determinante para que isso acontecesse”

E para combater o machismo que quase lhe impediu de estudar, a advogada assumiu no ano passado a Comissão da Mulher Advogada (CMA) na OAB/RO, e atuou em ações para promover a igualdade de gênero na sociedade e reforçar os direitos da mulher.

Aos 10 anos de carreira a advogada ganha uma nova missão: integrar o time de sócios do Rocha Filho Advogados e liderar a área trabalhista na empresa. Aline revela entusiasmo com a nova missão: “Integrar o quadro societário do escritório Rocha filho advogados é a comprovação de que uma mulher é suficiente, capaz e apta à grandes realizações. E o Rocha Filho patrocina isso, que para minha surpresa a mulher é maioria no quadro do escritório, assim como em cargos de liderança. Nesse, que é o mais alto ponto da minha vida, na área profissional, reafirmo o meu compromisso com meus princípios, que são inegociáveis: a luta pela justiça social e pela igualdade de gênero.”

