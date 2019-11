O Departamento Estadual de Trânsito (Detran) de Rondônia anuncia leilão de veículos (carros e motocicletas) na regional de Ariquemes, composta por 14 municípios, que será realizado de 18 a 22 de novembro. Serão leiloados 750 veículos e o evento será realizado no pátio da Ciretran de Ariquemes que fica localizada na Avenida Tancredo Neves no Jardim Paraná.

Os interessados em arrematar os lotes devem fazer a visitação até o próximo dia 14, de segunda a sexta-feira, no período das 7h30 às 13h30.

Segundo a gerente de Leilões do Detran, Eva Cristina Soares de Oliveira, os 750 veículos estão recolhidos nos pátios das seguintes Ciretrans e Postos Avançados: Ariquemes, Alto Paraíso, Buritis, Cacaulândia, Campo Novo de Rondônia, Cujubim, Governador Jorge Teixeira, Jaru, Tarilândia, Machadinho do Oeste, Monte Negro, Rio Crespo, Theobroma e Vale do Anari. “É importante que os interessados em arrematar veículos vão in loco para ver o carro ou a motocicleta que pretendem adquirir, pois o leilão tem regras e depois de efetuar o lance a pessoa tem 24 horas para depositar o dinheiro na conta do Detran”, ressaltou a leiloeira.

Eva Cristina orienta que os interessados façam os arremates de forma bem consciente, pois se arrematar o veículo e depois não gostar, terá que pagar 20% do valor do arremate. Se não pagar, o nome do arrematante será inserido na Dívida Ativa do Estado, além de não levar o bem, por isso à importância de ir pessoalmente aos pátios do Detran para ver o veículo que pretendem comprar.

Todos os carros e motocicletas que serão leiloados voltarão a circular. Após arrematar o veículo, o cidadão tem 24 horas para depositar ou fazer transferência do valor para a conta do Detran e terá prazo de 30 dias para fazer a transferência para o seu nome e fazer a retirada do pátio do Detran.

