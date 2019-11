A Secretaria Municipal de Educação de Porto Velho vem a público prestar esclarecimentos acerca de notícias sobre a falta de transporte escolar rural na Ponta do Abunã. Cabe destacar que a todo o momento a Secretaria de Educação está tentando solucionar o problema da melhor forma para que os alunos sejam atendidos o mais rápido possível. Referente à situação do dia 04/11, segunda–feira, onde a empresa de transporte ter paralisado o serviço, trata-se de, a empresa que vinha prestando o serviço decidiu retirar todos os ônibus da linha rural, pois com o fim da intervenção, a empresa ficou sem contrato. Contudo, o secretário de Educação, Márcio Félix, salienta que está tomando as medidas cabíveis, por meios dos órgãos de controle, para solucionar o problema o mais rápido possível.

