O prazo para aditamento dos contratos do Fundo de Financiamento Estudantil (Fies) foi prorrogado, conforme portaria publicada no Diário Oficial da União na última sexta-feira, 1º. Agora, os estudantes terão até o dia 30 de novembro para efetivar a renovação dos financiamentos concedidos até dezembro de 2017 pelo Sistema Informatizado do Fies (SisFies).

Os contratos do Novo Fies, firmados a partir de 2018, têm prazos definidos pela Caixa Econômica Federal. Os contratos do Fies devem ser renovados a cada semestre. O pedido de aditamento é feito inicialmente pelas instituições de ensino e, em seguida, os estudantes devem validar as informações inseridas pelas faculdades no SisFies.

Comentários

comentários