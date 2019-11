Os empresários de todo o setor produtivo rural e urbano do estado de Rondônia, por meio de sua Diretoria Executiva e seus Conselheiros, vem a público prestar a devida e reta solidariedade ao magistrado

Os empresários de todo o setor produtivo rural e urbano do estado de Rondônia, por meio de sua Diretoria Executiva e seus Conselheiros, vem a público prestar a devida e reta solidariedade ao magistrado, atual presidente do Poder Judiciário em Rondônia, conhecido e estimado doutor Walter Waltemberg que tem em sua vida profissional e pública, uma brilhante trajetória de mais de 36 anos de dedicação à distribuição de justiça, com afinco e perfeito desdobramento.

Nesta mensagem queremos registrar e expressar nossa confiança, sem qualquer restrição, ao homem público e bom operador da Justiça que se revela na sua carreira, no meio social, nas entidades em que participa, no trajeto profissional, no seio familiar e também na sua colimada conduta pública e particular.

É fato que seu capital intelectual e sua estatura moral, somados a experiência de vida e ao seu carisma, cultura e também a sólida formação, certamente incomodam a outras pessoas, por razões que não há que se deter, posto que sempre atuou de forma correta e ilibada, bastando para si o julgamento de Deus, de sua família e de seus pares.

Com esta Carta, queremos tão somente prestar nosso apoio e nossas homenagens ao doutor Walter Waltenberg Silva Junior, cidadão probo e reto, a quem hipotecamos nossa confiança.

FRANCISCO HOLANDA

Presidente do Instituto Ação Empresarial de Rondônia

