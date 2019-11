“Dentro das propostas de mudança no Pacto Federativo apresentadas nesta terça-feira, em uma proposta de emenda à Constituição (PEC), o governo propõe extinguir municípios pequenos considerados inviáveis financeiramente. Pela proposta apresentada pelo Ministério da Economia, cidades com menos de 5 mil habitantes e arrecadação própria inferior a 10% da receita total serão incorporadas pelo município vizinho. Além disso, haverá restrições para a fundação de novos municípios.

O plano precisa da aprovação do Congresso Nacional, com duas votações na Câmara e no Senado. Por se tratar de uma emenda constitucional, são necessários os votos de três quintos dos deputados e senadores para ser aprovado.”

“Quem pode ser impactado?

O governo não informou se tem estudo sobre quantos municípios estão nesta situação e seriam atingidos pela medida. De acordo com o IBGE, pelo Censo de 2018, dos 5.570 municípios brasileiros, 1.257 têm menos de 5 mil habitantes. A maioria está concentrada nos estados de Minas Gerais, Rio Grande do Sul e São Paulo.

Proporcionalmente ao número de cidades, o estado do Tocantins é, em tese, o mais atingido pela proposta do governo, podendo ter metade dos seus municípios extintos (veja abaixo). Por outro lado, Acre, Rio de Janeiro e Roraima, alem do Distrito Federal, não serão impactados pelos critérios estabelecidos.”

“São 1.257 cidades com menos de 5 mil habitantes, 22% do total de 5.570 municípios brasileiros. Lá vivem 2% da população brasileira (4.234.044 habitantes)

Estado Município População (2018)

AL Palestina 4.985

AL Feliz Deserto 4.729

AL Belém 4.406

AL Jundiá 4.175

AL Mar Vermelho 3.534

AL Pindoba 2.911

AM Japurá 3.265

AP Pracuúba 4.993

BA Gavião 4.487

BA Aiquara 4.478

BA Contendas do Sincorá 4.086

BA Dom Macedo Costa 4.050

BA Ibiquera 4.043

BA Lajedão 3.934

BA Lajedinho 3.808

BA Lafaiete Coutinho 3.757

BA Maetinga 3.577

BA Catolândia 3.555

CE Granjeiro 4.469

CE Guaramiranga 3.595

ES Divino de São Lourenço 4.338

GO Baliza 4.992

GO Divinópolis de Goiás 4.830

GO Santo Antônio da Barra 4.787

GO Rianápolis 4.784

GO Itaguari 4.668

GO Turvânia 4.633

GO Itajá 4.605

GO Montividiu do Norte 4.449

GO Novo Planalto 4.445

GO Mossâmedes 4.377

GO Rio Quente 4.371

GO Matrinchã 4.366

GO Formoso 4.325

GO Bonópolis 4.316

GO Aporé 4.163

GO São Miguel do Passa Quatro 4.032

GO Portelândia 4.000

GO Guarani de Goiás 3.940

GO Porteirão 3.830

GO Varjão 3.816

GO Santa Isabel 3.803

GO Ouro Verde de Goiás 3.797

GO Mutunópolis 3.793

GO Amaralina 3.778

GO Caldazinha 3.759

GO Gameleira de Goiás 3.753

GO Heitoraí 3.714

GO Edealina 3.710

GO Brazabrantes 3.659

GO Campinaçu 3.649

GO Hidrolina 3.622

GO Campestre de Goiás 3.610

GO Palminópolis 3.589

GO Araçu 3.560

GO Taquaral de Goiás 3.537

GO Trombas 3.501

GO Cromínia 3.500

GO Castelândia 3.464

GO Palestina de Goiás 3.460

GO Santa Tereza de Goiás 3.431

GO Teresina de Goiás 3.416

GO Colinas do Sul 3.404

GO Santa Rita do Novo Destino 3.331

GO Damianópolis 3.315

GO Buritinópolis 3.302

GO Nova Roma 3.293

GO Estrela do Norte 3.286

GO Professor Jamil 3.243

GO Amorinópolis 3.185

GO Aurilândia 3.184

GO Perolândia 3.116

GO Urutaí 3.078

GO Novo Brasil 2.985

GO Sítio d’Abadia 2.977

GO Cristianópolis 2.968

GO Nova Iguaçu de Goiás 2.923

GO Damolândia 2.923

GO Jaupaci 2.898

GO Ipiranga de Goiás 2.893

GO Santa Cruz de Goiás 2.892

GO Cumari 2.871

GO Uirapuru 2.868

GO Três Ranchos 2.837

GO Israelândia 2.815

GO Arenópolis 2.689

GO Panamá 2.627

GO Mimoso de Goiás 2.612

GO Adelândia 2.517

GO Buriti de Goiás 2.501

GO Diorama 2.488

GO Aparecida do Rio Doce 2.474

GO Jesúpolis 2.474

GO Campos Verdes 2.459

GO Avelinópolis 2.425

GO Ivolândia 2.406

GO Santa Rosa de Goiás 2.388

GO Palmelo 2.380

GO Mairipotaba 2.373

GO Córrego do Ouro 2.364

GO Nova América 2.346

GO Pilar de Goiás 2.314

GO Morro Agudo de Goiás 2.264

GO Marzagão 2.223

GO Nova Aurora 2.199

GO Davinópolis 2.094

GO Guaraíta 2.041

GO São Patrício 2.035

GO Aloândia 2.005

GO Água Limpa 1.872

GO Guarinos 1.852

GO Moiporá 1.557

GO Lagoa Santa 1.555

GO São João da Paraúna 1.417

GO Cachoeira de Goiás 1.361

GO Anhanguera 1.137

MA Nova Iorque 4.683

MA São Pedro dos Crentes 4.651

MA São Félix de Balsas 4.609

MA Junco do Maranhão 3.506

MG Descoberto 4.996

MG Vargem Grande do Rio Pardo 4.987

MG Divino das Laranjeiras 4.984

MG Jeceaba 4.973

MG Cuparaque 4.960

MG Piedade dos Gerais 4.955

MG Guaraciama 4.954

MG José Raydan 4.938

MG São José da Varginha 4.927

MG Leme do Prado 4.915

MG Santa Rita de Jacutinga 4.905

MG Moeda 4.904

MG São João da Lagoa 4.896

MG Pingo-d’Água 4.894

MG São Francisco do Glória 4.889

MG Monte Formoso 4.889

MG Augusto de Lima 4.888

MG Miravânia 4.861

MG Paulistas 4.849

MG Josenópolis 4.844

MG Braúnas 4.835

MG Vermelho Novo 4.832

MG Bandeira 4.825

MG Claraval 4.810

MG Santana do Jacaré 4.807

MG Felício dos Santos 4.804

MG Ressaquinha 4.798

MG Jesuânia 4.795

MG Santa Cruz do Escalvado 4.793

MG Serranópolis de Minas 4.752

MG Amparo do Serra 4.751

MG Natércia 4.731

MG Tapira 4.711

MG São Pedro da União 4.709

MG Berizal 4.705

MG Joanésia 4.674

MG Capela Nova 4.673

MG Espírito Santo do Dourado 4.673

MG Joaquim Felício 4.662

MG Ritápolis 4.648

MG Oratórios 4.647

MG Bertópolis 4.602

MG Fronteira dos Vales 4.601

MG Canaã 4.579

MG Conceição de Ipanema 4.570

MG Rosário da Limeira 4.566

MG Piedade do Rio Grande 4.528

MG José Gonçalves de Minas 4.516

MG Paineiras 4.510

MG Cantagalo 4.498

MG Carvalhos 4.495

MG Materlândia 4.482

MG Dom Joaquim 4.482

MG Santa Bárbara do Tugúrio 4.454

MG Aguanil 4.448

MG Santa Efigênia de Minas 4.438

MG Couto de Magalhães de Minas 4.396

MG São João do Pacuí 4.389

MG Fortaleza de Minas 4.387

MG Pequi 4.379

MG Brás Pires 4.374

MG Gonçalves 4.345

MG Itamarati de Minas 4.333

MG União de Minas 4.325

MG Juramento 4.316

MG Japaraíba 4.314

MG Funilândia 4.304

MG Serra Azul de Minas 4.293

MG Dores do Turvo 4.289

MG Santana do Riacho 4.274

MG São José da Safira 4.255

MG Pescador 4.246

MG Ponto Chique 4.237

MG Ipiaçu 4.217

MG Senador Modestino Gonçalves 4.209

MG Bom Jesus da Penha 4.190

MG São José do Alegre 4.183

MG Santa Cruz de Salinas 4.177

MG Piedade de Ponte Nova 4.140

MG Marilac 4.134

MG Cruzeiro da Fortaleza 4.134

MG Lagoa dos Patos 4.124

MG Tocos do Moji 4.093

MG Bugre 4.074

MG Taquaraçu de Minas 4.055

MG Marliéria 4.044

MG Carrancas 4.044

MG Ribeirão Vermelho 4.019

MG São Geraldo da Piedade 4.015

MG Cajuri 4.002

MG Acaiaca 3.994

MG Alvarenga 3.973

MG Santana do Deserto 3.971

MG Pedra do Indaiá 3.969

MG São Geraldo do Baixio 3.963

MG Conceição da Barra de Minas 3.962

MG Veríssimo 3.951

MG Goianá 3.940

MG Santo Antônio do Grama 3.937

MG Ewbank da Câmara 3.904

MG Minduri 3.896

MG Santo Antônio do Itambé 3.877

MG Santa Fé de Minas 3.866

MG São José do Divino 3.865

MG Santana de Cataguases 3.853

MG Guarará 3.818

MG Diogo de Vasconcelos 3.814

MG Campo Azul 3.810

MG Itutinga 3.809

MG Tabuleiro 3.792

MG Santana dos Montes 3.789

MG Medeiros 3.771

MG Matutina 3.758

MG São Brás do Suaçuí 3.721

MG Córrego do Bom Jesus 3.714

MG Campanário 3.711

MG Dom Bosco 3.699

MG Presidente Juscelino 3.676

MG Vieiras 3.629

MG Catas Altas da Noruega 3.629

MG Nova Módica 3.627

MG Pedrinópolis 3.626

MG Cachoeira da Prata 3.616

MG Alvorada de Minas 3.606

MG Santo Antônio do Aventureiro 3.602

MG Pratinha 3.573

MG Carvalhópolis 3.560

MG Romaria 3.547

MG Quartel Geral 3.542

MG Cordislândia 3.534

MG Senhora do Porto 3.527

MG Estrela do Indaiá 3.508

MG Ibitiúra de Minas 3.483

MG Frei Lagonegro 3.469

MG Santa Rita de Ibitipoca 3.449

MG Belmiro Braga 3.433

MG Bias Fortes 3.430

MG Coronel Xavier Chaves 3.426

MG Divinésia 3.411

MG Lamim 3.404

MG Fernandes Tourinho 3.394

MG São Félix de Minas 3.377

MG Santa Rosa da Serra 3.343

MG Goiabeira 3.328

MG Natalândia 3.314

MG Pequeri 3.310

MG Uruana de Minas 3.267

MG Faria Lemos 3.262

MG Nova Belém 3.255

MG Córrego Danta 3.241

MG Leandro Ferreira 3.233

MG Mathias Lobato 3.227

MG Nacip Raydan 3.219

MG Morro do Pilar 3.211

MG Caranaíba 3.200

MG São Gonçalo do Rio Preto 3.161

MG Onça de Pitangui 3.144

MG Glaucilândia 3.136

MG Jaguaraçu 3.124

MG Chácara 3.121

MG Taparuba 3.119

MG Santa Bárbara do Monte Verde 3.117

MG Santo Hipólito 3.109

MG Comendador Gomes 3.103

MG Pedra do Anta 3.100

MG Coronel Pacheco 3.080

MG Cascalho Rico 3.057

MG Dom Viçoso 3.007

MG Presidente Kubitschek 3.004

MG Albertina 3.003

MG São Sebastião da Vargem Alegre 2.991

MG Ibituruna 2.982

MG Maripá de Minas 2.959

MG Camacho 2.934

MG Fortuna de Minas 2.927

MG Desterro do Melo 2.919

MG Arapuá 2.833

MG Córrego Novo 2.814

MG Conceição das Pedras 2.811

MG Arantina 2.804

MG Marmelópolis 2.784

MG São José do Mantimento 2.775

MG Olímpio Noronha 2.765

MG Piau 2.763

MG Ingaí 2.757

MG São João da Mata 2.753

MG Argirita 2.751

MG Chiador 2.702

MG Alagoa 2.683

MG Cachoeira Dourada 2.677

MG Sem-Peixe 2.661

MG Umburatiba 2.626

MG Carmésia 2.617

MG Simão Pereira 2.612

MG Rio Doce 2.599

MG Wenceslau Braz 2.558

MG Biquinhas 2.532

MG Morro da Garça 2.488

MG Pedra Dourada 2.475

MG Santana do Garambéu 2.438

MG Fama 2.379

MG Estrela Dalva 2.361

MG Araçaí 2.341

MG Rochedo de Minas 2.289

MG Casa Grande 2.260

MG Silveirânia 2.258

MG Monjolos 2.240

MG São Sebastião do Rio Verde 2.231

MG Vargem Bonita 2.158

MG Oliveira Fortes 2.136

MG Itambé do Mato Dentro 2.107

MG Aracitaba 2.066

MG Passa-Vinte 2.048

MG Senador Cortes 2.007

MG Água Comprida 2.005

MG Serranos 1.970

MG Queluzito 1.934

MG Douradoquara 1.905

MG Tapiraí 1.879

MG Seritinga 1.848

MG Pedro Teixeira 1.808

MG Consolação 1.782

MG Olaria 1.775

MG Santo Antônio do Rio Abaixo 1.770

MG Passabém 1.664

MG Antônio Prado de Minas 1.609

MG Senador José Bento 1.545

MG Paiva 1.535

MG Doresópolis 1.521

MG São Sebastião do Rio Preto 1.520

MG Grupiara 1.389

MG Cedro do Abaeté 1.171

MG Serra da Saudade 786

MS Rio Negro 4.819

MS Jateí 4.034

MS Novo Horizonte do Sul 3.947

MS Taquarussu 3.583

MS Figueirão 3.044

MT Canabrava do Norte 4.761

MT São Pedro da Cipa 4.674

MT Nova Guarita 4.578

MT Santa Carmem 4.486

MT São José do Povo 4.021

MT Novo Horizonte do Norte 3.985

MT Conquista d’Oeste 3.973

MT Rondolândia 3.966

MT Nova Brasilândia 3.928

MT Itaúba 3.901

MT Tesouro 3.786

MT Nova Nazaré 3.765

MT Nova Santa Helena 3.699

MT Torixoréu 3.672

MT União do Sul 3.562

MT Figueirópolis d’Oeste 3.537

MT Salto do Céu 3.437

MT Santa Rita do Trivelato 3.330

MT Nova Marilândia 3.249

MT Santo Afonso 3.136

MT Vale de São Domingos 3.128

MT Araguaiana 3.119

MT Porto Estrela 3.050

MT Glória d’Oeste 3.045

MT Indiavaí 2.725

MT Reserva do Cabaçal 2.721

MT Planalto da Serra 2.676

MT Novo Santo Antônio 2.574

MT Santa Cruz do Xingu 2.495

MT Ribeirãozinho 2.388

MT Luciara 2.099

MT Serra Nova Dourada 1.622

MT Ponte Branca 1.602

MT Araguainha 956

PA Bannach 3.310

PB Bom Sucesso 4.994

PB Sertãozinho 4.958

PB Catingueira 4.929

PB Nova Palmeira 4.840

PB Baraúna 4.831

PB Caturité 4.807

PB Monte Horebe 4.789

PB Congo 4.785

PB Lagoa 4.679

PB São José de Espinharas 4.665

PB Santa Teresinha 4.585

PB Matinhas 4.516

PB Riachão do Bacamarte 4.500

PB São Bentinho 4.492

PB Riachão do Poço 4.477

PB São João do Tigre 4.430

PB São João do Cariri 4.313

PB Logradouro 4.294

PB Poço de José de Moura 4.276

PB Prata 4.141

PB Caraúbas 4.140

PB São José do Sabugi 4.134

PB Mãe d’Água 4.020

PB Salgadinho 3.919

PB Olivedos 3.912

PB São José de Princesa 3.908

PB Assunção 3.870

PB Pedra Branca 3.800

PB Poço Dantas 3.777

PB Vista Serrana 3.773

PB Cacimba de Areia 3.729

PB São José dos Cordeiros 3.723

PB Duas Estradas 3.610

PB Santa Inês 3.597

PB Riachão 3.564

PB São José do Bonfim 3.526

PB Sossêgo 3.516

PB Emas 3.505

PB São Sebastião do Umbuzeiro 3.466

PB Gurjão 3.403

PB Bernardino Batista 3.393

PB São Francisco 3.371

PB Cajazeirinhas 3.181

PB Serra da Raiz 3.141

PB Serra Grande 3.089

PB São Domingos 3.087

PB Tenório 3.035

PB Ouro Velho 3.033

PB Frei Martinho 2.990

PB Mato Grosso 2.889

PB Várzea 2.779

PB Lastro 2.749

PB Joca Claudino 2.685

PB Carrapateira 2.631

PB São Domingos do Cariri 2.581

PB Bom Jesus 2.547

PB Santo André 2.532

PB Curral Velho 2.521

PB Algodão de Jandaíra 2.488

PB Passagem 2.402

PB Amparo 2.227

PB Zabelê 2.225

PB Areia de Baraúnas 2.140

PB Riacho de Santo Antônio 1.951

PB Quixaba 1.929

PB Coxixola 1.907

PB São José do Brejo do Cruz 1.791

PB Parari 1.786

PE Itacuruba 4.869

PE Ingazeira 4.554

PE Fernando de Noronha 3.021

PI São Gonçalo do Piauí 4.999

PI Várzea Branca 4.956

PI Currais 4.939

PI Alegrete do Piauí 4.912

PI Eliseu Martins 4.900

PI Cocal de Telha 4.881

PI Jatobá do Piauí 4.855

PI Nossa Senhora de Nazaré 4.847

PI São João da Varjota 4.832

PI Conceição do Canindé 4.798

PI Jurema 4.748

PI Arraial 4.735

PI Coronel José Dias 4.678

PI Lagoa do Barro do Piauí 4.653

PI Santana do Piauí 4.625

PI São João da Canabrava 4.602

PI Socorro do Piauí 4.576

PI São Lourenço do Piauí 4.568

PI Guaribas 4.556

PI Marcos Parente 4.550

PI Morro Cabeça no Tempo 4.533

PI Bocaina 4.496

PI Jardim do Mulato 4.494

PI Flores do Piauí 4.464

PI Ribeira do Piauí 4.464

PI Jerumenha 4.457

PI Wall Ferraz 4.454

PI São Braz do Piauí 4.444

PI Curralinhos 4.425

PI Várzea Grande 4.397

PI Francisco Ayres 4.373

PI Nova Santa Rita 4.365

PI Domingos Mourão 4.356

PI Riacho Frio 4.316

PI Passagem Franca do Piauí 4.302

PI Sebastião Leal 4.286

PI Paes Landim 4.132

PI Capitão Gervásio Oliveira 4.086

PI Lagoa do Piauí 4.052

PI Pau D’Arco do Piauí 4.023

PI Coivaras 4.007

PI Santa Cruz dos Milagres 4.004

PI Bela Vista do Piauí 3.999

PI Canavieira 3.957

PI Paquetá 3.953

PI Barra D’Alcântara 3.950

PI Brejo do Piauí 3.902

PI Hugo Napoleão 3.875

PI Santo Inácio do Piauí 3.785

PI São José do Peixe 3.750

PI Pavussu 3.685

PI Cajazeiras do Piauí 3.544

PI Belém do Piauí 3.544

PI Sebastião Barros 3.488

PI Pajeú do Piauí 3.375

PI Barreiras do Piauí 3.344

PI Francisco Macedo 3.166

PI Antônio Almeida 3.158

PI Prata do Piauí 3.153

PI Vera Mendes 3.075

PI São Miguel do Fidalgo 3.040

PI São Gonçalo do Gurguéia 3.025

PI João Costa 3.010

PI Vila Nova do Piauí 2.990

PI Novo Santo Antônio 2.979

PI São Félix do Piauí 2.954

PI Tamboril do Piauí 2.908

PI Lagoinha do Piauí 2.831

PI Tanque do Piauí 2.756

PI Porto Alegre do Piauí 2.700

PI São Luis do Piauí 2.642

PI Floresta do Piauí 2.556

PI Aroeiras do Itaim 2.551

PI Pedro Laurentino 2.529

PI São Miguel da Baixa Grande 2.449

PI Olho D’Água do Piauí 2.449

PI Santo Antônio dos Milagres 2.155

PI Miguel Leão 1.250

PR Japira 4.995

PR Salto do Itararé 4.973

PR Floraí 4.953

PR Lupionópolis 4.894

PR Rosário do Ivaí 4.886

PR Lunardelli 4.845

PR Porto Amazonas 4.821

PR Fênix 4.777

PR Lindoeste 4.762

PR Lobato 4.755

PR Foz do Jordão 4.745

PR Marumbi 4.681

PR Flor da Serra do Sul 4.645

PR Quinta do Sol 4.640

PR Quarto Centenário 4.560

PR Serranópolis do Iguaçu 4.513

PR Cruzeiro do Sul 4.489

PR Itaguajé 4.487

PR Entre Rios do Oeste 4.481

PR Marquinho 4.472

PR Indianópolis 4.449

PR Ramilândia 4.426

PR Iguaraçu 4.366

PR Cruzeiro do Iguaçu 4.264

PR Planaltina do Paraná 4.254

PR Nova Santa Bárbara 4.220

PR Espigão Alto do Iguaçu 4.188

PR Boa Esperança 4.165

PR Kaloré 4.154

PR Rio Branco do Ivaí 4.083

PR Cafezal do Sul 4.080

PR Porto Vitória 4.068

PR Virmond 4.023

PR Nossa Senhora das Graças 4.008

PR Quatro Pontes 4.000

PR Leópolis 3.984

PR Munhoz de Melo 3.958

PR Santa Mônica 3.944

PR Campina do Simão 3.917

PR Campo Bonito 3.905

PR Atalaia 3.902

PR Conselheiro Mairinck 3.843

PR Santa Lúcia 3.834

PR Rancho Alegre 3.832

PR Guapirama 3.820

PR Prado Ferreira 3.726

PR São José das Palmeiras 3.682

PR Salgado Filho 3.679

PR Bom Jesus do Sul 3.577

PR Bela Vista da Caroba 3.567

PR Nova América da Colina 3.456

PR Diamante do Sul 3.454

PR Ourizona 3.430

PR Lidianópolis 3.391

PR Santa Amélia 3.385

PR Santa Cecília do Pavão 3.376

PR Mato Rico 3.340

PR Jundiaí do Sul 3.315

PR Corumbataí do Sul 3.313

PR Porto Barreiro 3.292

PR Bom Sucesso do Sul 3.274

PR Ivatuba 3.238

PR Rio Bom 3.225

PR Pitangueiras 3.185

PR Paranapoema 3.164

PR Farol 3.139

PR Arapuã 3.128

PR Inajá 3.103

PR Sulina 3.033

PR Godoy Moreira 2.996

PR Cruzmaltina 2.980

PR Itaúna do Sul 2.951

PR Ângulo 2.927

PR Cafeara 2.914

PR Novo Itacolomi 2.848

PR Anahy 2.816

PR Alto Paraíso 2.799

PR Barra do Jacaré 2.781

PR Pinhal de São Bento 2.725

PR Brasilândia do Sul 2.719

PR Rancho Alegre d’Oeste 2.682

PR Flórida 2.679

PR Santo Antônio do Caiuá 2.656

PR Manfrinópolis 2.639

PR Uniflor 2.595

PR Porto Rico 2.561

PR Boa Esperança do Iguaçu 2.538

PR São Pedro do Paraná 2.338

PR Iracema do Oeste 2.325

PR Iguatu 2.258

PR Guaporema 2.246

PR Mirador 2.231

PR Altamira do Paraná 2.209

PR São Manoel do Paraná 2.158

PR Ariranha do Ivaí 2.151

PR Santo Antônio do Paraíso 2.144

PR Miraselva 1.816

PR Esperança Nova 1.732

PR Santa Inês 1.624

PR Nova Aliança do Ivaí 1.534

PR Jardim Olinda 1.343

RN Coronel João Pessoa 4.908

RN Ouro Branco 4.812

RN Serrinha dos Pintos 4.784

RN Almino Afonso 4.761

RN Lajes Pintadas 4.755

RN São José do Seridó 4.602

RN Messias Targino 4.568

RN Rodolfo Fernandes 4.472

RN São Bento do Trairí 4.401

RN Senador Georgino Avelino 4.395

RN Olho-d’Água do Borges 4.272

RN Paraná 4.232

RN Riacho de Santana 4.209

RN São Francisco do Oeste 4.200

RN Venha-Ver 4.149

RN Frutuoso Gomes 4.095

RN Tibau 4.071

RN Barcelona 4.002

RN Major Sales 3.978

RN Lucrécia 3.966

RN Jundiá 3.873

RN Pilões 3.806

RN Paraú 3.787

RN Caiçara do Rio do Vento 3.652

RN Ruy Barbosa 3.608

RN São Fernando 3.573

RN Riacho da Cruz 3.543

RN Pedra Grande 3.275

RN Triunfo Potiguar 3.259

RN Água Nova 3.230

RN Rafael Godeiro 3.194

RN Vila Flor 3.146

RN Passagem 3.075

RN Fernando Pedroza 3.039

RN Francisco Dantas 2.836

RN Severiano Melo 2.799

RN São Bento do Norte 2.778

RN Lagoa de Velhos 2.731

RN Galinhos 2.726

RN Santana do Seridó 2.670

RN João Dias 2.655

RN Jardim de Angicos 2.617

RN Taboleiro Grande 2.545

RN Pedra Preta 2.478

RN Timbaúba dos Batistas 2.407

RN Bodó 2.250

RN Ipueira 2.228

RN Monte das Gameleiras 2.127

RN Viçosa 1.712

RO Teixeirópolis 4.384

RO Rio Crespo 3.723

RO Castanheiras 3.119

RO Primavera de Rondônia 2.939

RO Pimenteiras do Oeste 2.191

RS Muçum 4.948

RS Erval Grande 4.902

RS Mata 4.864

RS Aceguá 4.858

RS Caibaté 4.856

RS Pinheirinho do Vale 4.842

RS Viadutos 4.825

RS Miraguaí 4.824

RS Harmonia 4.812

RS Caiçara 4.788

RS Humaitá 4.788

RS Ciríaco 4.775

RS Tupandi 4.767

RS Porto Lucena 4.765

RS Vicente Dutra 4.745

RS David Canabarro 4.744

RS São José do Hortêncio 4.739

RS Ibiaçá 4.719

RS Nova Araçá 4.690

RS Cerro Branco 4.676

RS São João da Urtiga 4.674

RS Tabaí 4.667

RS Doutor Maurício Cardoso 4.639

RS Riozinho 4.629

RS Maçambará 4.613

RS Campo Novo 4.596

RS Capivari do Sul 4.589

RS Tunas 4.560

RS Marcelino Ramos 4.488

RS Mato Leitão 4.456

RS Fazenda Vilanova 4.455

RS Maximiliano de Almeida 4.443

RS Ibarama 4.412

RS Pinhal Grande 4.372

RS Fortaleza dos Valos 4.356

RS Vila Maria 4.353

RS Gramado Xavier 4.297

RS Três Palmeiras 4.291

RS Vila Nova do Sul 4.283

RS Barra do Quaraí 4.202

RS Novo Cabrais 4.169

RS Novo Barreiro 4.154

RS Ilópolis 4.091

RS Ibirapuitã 4.027

RS Marques de Souza 4.024

RS Putinga 3.951

RS Pontão 3.908

RS Pejuçara 3.893

RS Mariana Pimentel 3.881

RS Paim Filho 3.880

RS Cotiporã 3.868

RS Jaboticaba 3.848

RS Pareci Novo 3.812

RS Chiapetta 3.794

RS Quinze de Novembro 3.789

RS Jaquirana 3.773

RS São Pedro da Serra 3.758

RS Água Santa 3.753

RS Severiano de Almeida 3.685

RS Nova Roma do Sul 3.661

RS Estrela Velha 3.660

RS Capão do Cipó 3.602

RS Arambaré 3.600

RS Nova Alvorada 3.586

RS Jacutinga 3.576

RS Áurea 3.573

RS Alegria 3.559

RS Jari 3.518

RS São José dos Ausentes 3.509

RS Vale Verde 3.479

RS Itacurubi 3.470

RS Turuçu 3.455

RS Itatiba do Sul 3.420

RS Braga 3.397

RS Novo Machado 3.394

RS Dois Lajeados 3.394

RS Campestre da Serra 3.380

RS Vila Flores 3.374

RS Campos Borges 3.345

RS São Valentim 3.341

RS Nova Bréscia 3.321

RS Charrua 3.306

RS Esmeralda 3.277

RS São Martinho da Serra 3.238

RS Barra do Guarita 3.238

RS Colorado 3.221

RS Monte Alegre dos Campos 3.220

RS Caseiros 3.189

RS Vitória das Missões 3.177

RS Ernestina 3.167

RS Muitos Capões 3.151

RS Imigrante 3.116

RS Dona Francisca 3.086

RS Taquaruçu do Sul 3.068

RS São Domingos do Sul 3.065

RS Mormaço 3.056

RS Dilermando de Aguiar 3.026

RS Alto Feliz 3.020

RS Herveiras 3.018

RS Tio Hugo 3.004

RS Westfália 2.998

RS Erebango 2.995

RS Mampituba 2.990

RS Morrinhos do Sul 2.979

RS Esperança do Sul 2.969

RS Pinto Bandeira 2.968

RS Garruchos 2.963

RS São Pedro do Butiá 2.946

RS Sede Nova 2.924

RS Arroio do Padre 2.921

RS Centenário 2.905

RS Victor Graeff 2.904

RS Lagoa Bonita do Sul 2.884

RS Presidente Lucena 2.863

RS Derrubadas 2.852

RS Cristal do Sul 2.851

RS Rio dos Índios 2.849

RS Vista Gaúcha 2.847

RS Entre Rios do Sul 2.829

RS Toropi 2.827

RS Senador Salgado Filho 2.788

RS Boa Vista do Sul 2.788

RS Quevedos 2.786

RS Coxilha 2.769

RS Vista Alegre 2.766

RS São Jorge 2.757

RS Capitão 2.750

RS Salvador das Missões 2.732

RS Três Forquilhas 2.725

RS São Valério do Sul 2.724

RS Camargo 2.724

RS Fagundes Varela 2.721

RS Nova Candelária 2.710

RS Três Arroios 2.693

RS Maratá 2.680

RS Saldanha Marinho 2.679

RS Jacuizinho 2.679

RS Sagrada Família 2.613

RS Boa Vista do Incra 2.590

RS Pinhal 2.577

RS Monte Belo do Sul 2.564

RS São José das Missões 2.562

RS São João do Polêsine 2.561

RS Lajeado do Bugre 2.561

RS Nova Pádua 2.548

RS Santa Margarida do Sul 2.545

RS Dom Pedro de Alcântara 2.541

RS Mato Castelhano 2.538

RS Barra Funda 2.527

RS Coronel Barros 2.518

RS Dezesseis de Novembro 2.478

RS Boa Vista do Cadeado 2.473

RS Eugênio de Castro 2.458

RS Colinas 2.442

RS Itati 2.441

RS Forquetinha 2.424

RS Porto Mauá 2.397

RS Silveira Martins 2.394

RS São José do Sul 2.378

RS Pirapó 2.357

RS Unistalda 2.354

RS Rolador 2.352

RS Faxinalzinho 2.346

RS Santo Expedito do Sul 2.343

RS Travesseiro 2.339

RS Coqueiros do Sul 2.327

RS Cerro Grande 2.327

RS Paulo Bento 2.287

RS Nova Ramada 2.268

RS São Valentim do Sul 2.239

RS Inhacorá 2.235

RS Novo Tiradentes 2.223

RS São Vendelino 2.219

RS Bozano 2.135

RS Santo Antônio do Palma 2.134

RS Itapuca 2.125

RS Gramado dos Loureiros 2.106

RS Boa Vista das Missões 2.104

RS Vanini 2.104

RS Vila Lângaro 2.102

RS Relvado 2.101

RS Poço das Antas 2.094

RS São José do Inhacorá 2.091

RS Mariano Moro 2.054

RS Ubiretama 2.049

RS Dois Irmãos das Missões 2.044

RS Benjamin Constant do Sul 2.031

RS Santo Antônio do Planalto 2.020

RS Pedras Altas 2.010

RS Sério 2.000

RS São José do Herval 2.000

RS São Pedro das Missões 2.000

RS Doutor Ricardo 1.994

RS Sete de Setembro 1.990

RS Bom Progresso 1.987

RS Almirante Tamandaré do Sul 1.979

RS Pinhal da Serra 1.965

RS Protásio Alves 1.957

RS Ivorá 1.940

RS Ipiranga do Sul 1.899

RS Muliterno 1.888

RS Cruzaltense 1.870

RS Quatro Irmãos 1.846

RS Vespasiano Corrêa 1.835

RS Nova Boa Vista 1.798

RS Floriano Peixoto 1.796

RS Santa Tereza 1.734

RS Canudos do Vale 1.729

RS Novo Xingu 1.727

RS Barra do Rio Azul 1.726

RS Linha Nova 1.708

RS Nicolau Vergueiro 1.689

RS Pouso Novo 1.668

RS Capão Bonito do Sul 1.668

RS Mato Queimado 1.665

RS Alto Alegre 1.663

RS Santa Cecília do Sul 1.644

RS Gentil 1.642

RS Coronel Pilar 1.641

RS Lagoa dos Três Cantos 1.611

RS Ponte Preta 1.572

RS Vista Alegre do Prata 1.565

RS Guabiju 1.516

RS Coqueiro Baixo 1.507

RS Tupanci do Sul 1.486

RS Montauri 1.466

RS Porto Vera Cruz 1.415

RS Carlos Gomes 1.404

RS André da Rocha 1.324

RS União da Serra 1.192

RS Engenho Velho 1.088

SC José Boiteux 4.985

SC Nova Erechim 4.945

SC Romelândia 4.890

SC Angelina 4.860

SC Ponte Alta 4.714

SC Bom Jardim da Serra 4.712

SC Guatambú 4.710

SC Salto Veloso 4.680

SC Riqueza 4.636

SC Rio Fortuna 4.601

SC Lindóia do Sul 4.580

SC Tunápolis 4.561

SC Vargem Bonita 4.534

SC Ipira 4.486

SC Erval Velho 4.407

SC Cordilheira Alta 4.385

SC Nova Itaberaba 4.333

SC Arabutã 4.266

SC Modelo 4.200

SC Passos Maia 4.186

SC Dona Emma 4.105

SC Iraceminha 4.015

SC Doutor Pedrinho 4.013

SC Pedras Grandes 4.000

SC Piratuba 3.965

SC Xavantina 3.963

SC Jaborá 3.955

SC Witmarsum 3.932

SC Treviso 3.891

SC Saltinho 3.808

SC Caxambu do Sul 3.735

SC Braço do Trombudo 3.718

SC São João do Itaperiú 3.707

SC Vargeão 3.575

SC Arroio Trinta 3.551

SC Paraíso 3.515

SC Pinheiro Preto 3.513

SC Bocaina do Sul 3.460

SC Major Gercino 3.430

SC Ponte Alta do Norte 3.408

SC Calmon 3.357

SC Zortéa 3.328

SC Serra Alta 3.270

SC Anitápolis 3.236

SC Ibicaré 3.227

SC Atalanta 3.226

SC São Martinho 3.189

SC Entre Rios 3.189

SC Cerro Negro 3.181

SC Leoberto Leal 3.083

SC Chapadão do Lageado 2.969

SC Bom Jesus 2.961

SC Galvão 2.956

SC Iomerê 2.927

SC Princesa 2.911

SC Morro Grande 2.898

SC Rancho Queimado 2.868

SC São Bonifácio 2.862

SC Planalto Alegre 2.850

SC Peritiba 2.814

SC Celso Ramos 2.738

SC Bandeirante 2.708

SC Belmonte 2.703

SC Palmeira 2.603

SC Abdon Batista 2.577

SC Matos Costa 2.560

SC Capão Alto 2.556

SC Coronel Martins 2.544

SC Formosa do Sul 2.525

SC Vargem 2.522

SC União do Oeste 2.517

SC Sul Brasil 2.500

SC Santa Terezinha do Progresso 2.484

SC Rio Rufino 2.482

SC Novo Horizonte 2.481

SC Brunópolis 2.473

SC Urupema 2.472

SC São Bernardino 2.386

SC Águas Frias 2.378

SC Painel 2.363

SC Mirim Doce 2.336

SC Presidente Nereu 2.290

SC Santa Helena 2.247

SC Arvoredo 2.246

SC Lacerdópolis 2.245

SC Ouro Verde 2.227

SC Bom Jesus do Oeste 2.146

SC Santa Rosa de Lima 2.137

SC Jupiá 2.110

SC Frei Rogério 2.077

SC Ermo 2.066

SC Ibiam 1.959

SC Cunhataí 1.957

SC Irati 1.952

SC Alto Bela Vista 1.948

SC Marema 1.846

SC São Miguel da Boa Vista 1.833

SC Macieira 1.784

SC Barra Bonita 1.704

SC Tigrinhos 1.646

SC Jardinópolis 1.595

SC Presidente Castello Branco 1.590

SC Flor do Sertão 1.586

SC Paial 1.537

SC Lajeado Grande 1.437

SC Santiago do Sul 1.286

SE Itabi 4.921

SE Canhoba 4.011

SE São Francisco 3.987

SE Cumbe 3.977

SE São Miguel do Aleixo 3.913

SE Santa Rosa de Lima 3.904

SE Malhada dos Bois 3.665

SE General Maynard 3.307

SE Pedra Mole 3.236

SE Telha 3.204

SE Amparo de São Francisco 2.368

SP Analândia 4.933

SP Campos Novos Paulista 4.932

SP Lagoinha 4.903

SP Indiana 4.892

SP Itapura 4.860

SP Mirassolândia 4.822

SP Narandiba 4.809

SP Glicério 4.801

SP Espírito Santo do Turvo 4.779

SP Boracéia 4.776

SP Gavião Peixoto 4.762

SP Ubirajara 4.754

SP Gastão Vidigal 4.754

SP Júlio Mesquita 4.752

SP Santópolis do Aguapeí 4.736

SP Coronel Macedo 4.728

SP Motuca 4.720

SP Ribeirão Corrente 4.682

SP Monteiro Lobato 4.608

SP Pontalinda 4.580

SP Tejupá 4.574

SP Lupércio 4.571

SP Ribeirão do Sul 4.542

SP João Ramalho 4.495

SP Murutinga do Sul 4.466

SP Santa Cruz da Conceição 4.461

SP Buritizal 4.447

SP Onda Verde 4.339

SP Ocauçu 4.287

SP Cabrália Paulista 4.286

SP Sandovalina 4.248

SP Iporanga 4.238

SP Aparecida d’Oeste 4.234

SP Itapirapuã Paulista 4.213

SP Caiabu 4.190

SP Populina 4.186

SP Monte Castelo 4.166

SP São José do Barreiro 4.151

SP Alfredo Marcondes 4.147

SP Altair 4.134

SP Alto Alegre 4.110

SP Presidente Alves 4.108

SP Anhumas 4.085

SP Mariápolis 4.077

SP Paranapuã 4.061

SP Corumbataí 4.047

SP Nova Luzitânia 4.041

SP Pracinha 3.971

SP Inúbia Paulista 3.963

SP Bom Sucesso de Itararé 3.923

SP Suzanápolis 3.911

SP Indiaporã 3.908

SP Nova Independência 3.883

SP Areias 3.876

SP Redenção da Serra 3.863

SP Meridiano 3.848

SP Itaju 3.782

SP Quadra 3.753

SP Álvares Florence 3.712

SP Macedônia 3.704

SP Piquerobi 3.685

SP Sarutaiá 3.646

SP Rifaina 3.618

SP Elisiário 3.604

SP Adolfo 3.571

SP Platina 3.521

SP Mombuca 3.478

SP Sebastianópolis do Sul 3.470

SP Barão de Antonina 3.441

SP Pongaí 3.432

SP Águas de São Pedro 3.380

SP Ribeira 3.351

SP Queiroz 3.351

SP Itaóca 3.326

SP Jumirim 3.315

SP Alvinlândia 3.206

SP Emilianópolis 3.202

SP Jeriquara 3.168

SP Magda 3.136

SP Rubinéia 3.125

SP Nantes 3.103

SP Rubiácea 3.093

SP Santo Expedito 3.086

SP Pedrinhas Paulista 3.085

SP Mira Estrela 3.066

SP Marapoama 2.996

SP Bento de Abreu 2.955

SP Santa Mercedes 2.935

SP Floreal 2.934

SP Brejo Alegre 2.841

SP São Francisco 2.826

SP Taquaral 2.810

SP Cândido Rodrigues 2.787

SP Gabriel Monteiro 2.776

SP Estrela do Norte 2.762

SP Florínia 2.699

SP Zacarias 2.684

SP Lutécia 2.663

SP Timburi 2.663

SP Borebi 2.621

SP Oscar Bressane 2.602

SP Pontes Gestal 2.577

SP São João das Duas Pontes 2.574

SP Cássia dos Coqueiros 2.542

SP Óleo 2.522

SP Santa Rita d’Oeste 2.510

SP Pedranópolis 2.508

SP Arapeí 2.478

SP Embaúba 2.456

SP Sagres 2.435

SP Torre de Pedra 2.401

SP Lucianópolis 2.385

SP Nova Guataporanga 2.308

SP Lourdes 2.278

SP Monções 2.252

SP Ribeirão dos Índios 2.227

SP Parisi 2.153

SP Santa Cruz da Esperança 2.124

SP Dolcinópolis 2.119

SP Santa Clara d’Oeste 2.118

SP Marinópolis 2.117

SP São João do Pau d’Alho 2.111

SP Cruzália 2.100

SP Turiúba 2.012

SP Guarani d’Oeste 2.002

SP São João de Iracema 1.912

SP Nova Canaã Paulista 1.911

SP Mesópolis 1.910

SP Vitória Brasil 1.834

SP Paulistânia 1.832

SP Aspásia 1.825

SP União Paulista 1.823

SP Arco-Íris 1.811

SP Dirce Reis 1.786

SP Turmalina 1.759

SP Trabiju 1.709

SP Fernão 1.704

SP Santa Salete 1.539

SP Santana da Ponte Pensa 1.507

SP Flora Rica 1.499

SP Nova Castilho 1.255

SP Uru 1.177

SP Borá 836

TO Combinado 4.843

TO Pau D’Arco 4.831

TO Santa Rosa do Tocantins 4.811

TO Bom Jesus do Tocantins 4.779

TO São Sebastião do Tocantins 4.757

TO Aparecida do Rio Negro 4.741

TO Dueré 4.687

TO Sampaio 4.627

TO Riachinho 4.604

TO Ponte Alta do Bom Jesus 4.601

TO Barra do Ouro 4.549

TO Bernardo Sayão 4.469

TO Pindorama do Tocantins 4.464

TO Cariri do Tocantins 4.321

TO Novo Acordo 4.287

TO Recursolândia 4.244

TO Lagoa do Tocantins 4.237

TO Nova Rosalândia 4.215

TO Conceição do Tocantins 4.124

TO Carrasco Bonito 4.059

TO São Valério 4.017

TO Nazaré 3.959

TO Fátima 3.841

TO Jaú do Tocantins 3.819

TO Itapiratins 3.758

TO Lizarda 3.748

TO Aurora do Tocantins 3.731

TO Presidente Kennedy 3.692

TO Muricilândia 3.514

TO Bandeirantes do Tocantins 3.512

TO Angico 3.417

TO Maurilândia do Tocantins 3.403

TO Santa Maria do Tocantins 3.381

TO Sandolândia 3.378

TO Chapada da Natividade 3.334

TO Porto Alegre do Tocantins 3.108

TO Lajeado 3.101

TO São Salvador do Tocantins 3.070

TO Luzinópolis 3.060

TO Piraquê 3.023

TO Centenário 2.874

TO Santa Tereza do Tocantins 2.834

TO Rio dos Bois 2.811

TO Talismã 2.773

TO Novo Jardim 2.698

TO Pugmil 2.659

TO Mateiros 2.638

TO Tupiratins 2.613

TO Fortaleza do Tabocão 2.576

TO Abreulândia 2.564

TO Carmolândia 2.556

TO Santa Terezinha do Tocantins 2.528

TO Itaporã do Tocantins 2.435

TO Santa Rita do Tocantins 2.344

TO Novo Alegre 2.332

TO Cachoeirinha 2.266

TO Monte Santo do Tocantins 2.263

TO Juarina 2.202

TO Brasilândia do Tocantins 2.191

TO Taipas do Tocantins 2.131

TO Rio da Conceição 2.088

TO Ipueiras 1.977

TO Sucupira 1.946

TO Lavandeira 1.892

TO Tupirama 1.860

TO Crixás do Tocantins 1.708

TO São Félix do Tocantins 1.572

TO Chapada de Areia 1.401

TO Oliveira de Fátima 1.106

Quantidade por estado

Estado Total de municípios Municípios até 5 mil hab

Alagoas 102 6 6%

Amapá 16 1 6%

Amazonas 62 1 2%

Bahia 417 10 2%

Ceará 184 2 1%

Espírito Santo 78 1 1%

Goiás 246 95 39%

Maranhão 217 4 2%

Mato Grosso 141 34 24%

Mato Grosso do Sul 79 5 6%

Minas Gerais 853 233 27%

Pará 144 1 1%

Paraíba 223 68 30%

Paraná 399 101 25%

Pernambuco 185 3 2%

Piauí 224 78 35%

Rio Grande do Norte 167 49 29%

Rio Grande do Sul 497 231 46%

Rondônia 52 5 10%

Santa Catarina 295 106 36%

São Paulo 645 143 22%

Sergipe 75 11 15%

Tocantins 139 69 50%

Quem não sofreria mudanças

Estado Total de municípios

Acre 22

Distrito Federal 1

Rio de Janeiro 92

Roraima 15

Fonte: IBGE (segundo projeção da população para 2018).

Transferência de até R$ 500 bilhões a estados e municípios

A revisão do pacto federativo é o tema de uma das propostas de emenda à Constituição (PECs) que fazem parte do pacotão prós-Previdência, apresentado pelo governo de Jair Bolsonaro ao Congresso nesta terça-feira (5).

“O ministro da Economia, Paulo Guedes, destacou que a PEC do Pacto Federativo deve promover transferência entre R$ 400 bilhões e R$ 500 bilhões a Estados e municípios nos próximos 15 anos. Segundo ele, os recursos serão direcionados aos entes para que possam aplicar em saúde, educação, saneamento e segurança, “tudo que o presidente, durante a campanha, propôs”, disse.”

“O Município que não comprovar sua sustentabilidade financeira deverá ser incorporado a algum dos municípios limítrofes, a partir de 1º de janeiro de 2025”, diz o texto, que determina que o município com melhor índice de sustentabilidade financeira será o incorporador. Segundo a proposta, poderão ser incorporados até três municípios por um único município incorporador.

“Por esse critério, vão extinguir todos os municípios”

O presidente da Confederação Nacional dos Municípios, Glademir Aroldi, disse ter recebido com surpresa a proposta do governo, que, segundo ele, nunca foi debatida com os prefeitos e apontou que, pelo critério estabelecido na PEC (10% da receita do município ser de fontes próprias), praticamente todas as cidades com menos de 5 mil habitantes correm o risco de serem extintas.

“Eles consideram como receita própria apenas a arrecadação do ITBI (Imposto de Transmissão de Bens Imóveis) e IPTU (Imposto Predial e Territorial Urbano). Por esse critério, como grande parte da população dos pequenos municípios está na zona rural, quase nenhuma das cidades com 5, 10, ou, até 15 mil habitantes tem 10% de receita própria”, afirma, criticando o critério.

“O Fundo de Participação dos Municípios, para eles, não é receita própria, é um favor que a União dá às prefeituras. Mas o FPM é composto pelo IPI (Imposto sobre Produtos Industrializados) e Imposto de Renda. A produção acontece no município. O cidadão obtém sua renda no município. Apenas a Constituição deu à União a competência de fazer essa arrecadação, mas quem não tem receita própria é a União”, disse.

O presidente da CNM reconheceu que existem municípios inviáveis economicamente, mas disse não concordar com sua extinção. “Existem, hoje, estados da federação inviáveis. E não estão propondo acabar com estados. Não é porque município está inviável neste momento que vão acabar com ele. A solução para países desenvolvidos é a gestão local. E, aqui, a gestão local parece ser problema”, disse.

“Somos a favor das reformas, da Previdência, que, por contradição, não incluiu municípios, tributária, administrativa. Mas fechar município por esse critério singelo é retrocesso. Espero que o Congresso tenha o bom senso de não concordar e que possamos ao menos ter espaço para fazer o debate”, concluiu.

