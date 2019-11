Parlamentar fez as indicações em atendimento à demandas encaminhas pelas Câmaras de Vereadores dos dois municípios

Para atender demanda encaminhada pela Câmara de Vereadores de Alvorada D’Oeste, no último mês de outubro, o presidente da Assembleia Legislativa, Laerte Gomes (PSDB) indicou ao Departamento de Estradas de Rodagens (DER), em caráter de urgência, a recuperação de estradas do município.

“São estradas que dão acesso aos assentamentos Matinha, Santa Terezinha, Paulo Freire, Bela Vista e Oziel dos Carajás, todas em precárias condições, necessitando uma urgente intervenção do DER, conforme nos foi relatado”, frisou o presidente.

Vale do Paraíso

Também para atender a Câmara de Vale do Paraíso, o presidente Laerte Gomes indicou ao DER a necessidade de instalar um tubo Armco no Travessão 133, nas proximidades da Linha 202, entre o município de Vale do Paraíso e o distrito de Rondominas.

“De acordo com as informações que recebi, um desvio teria sido realizado no Travessão 133, no entanto, os trabalhos não teriam sido concluídos. Segundo os relatos, o período de chuva está próximo, e com isso, a possibilidade de alagamento no local, o que comprometeria todo o tráfego de veículo na região”, enfatizou o presidente.

