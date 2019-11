Prefeitura em Rondônia lança concurso com mais de 200 vagas e salários de quase 9 mil

A Prefeitura de Vilhena, no Estado de Rondônia, publicou o edital de concurso público nº 001/2019, para o provimento de 237 vagas, distribuídas entre cargos de todos os níveis de escolaridade.

O concurso Vilhena – RO será executado pelo Instituto Brasileiro de Apoio e Desenvolvimento Executivo – IBADE. A remuneração será de até R$ 8.900,00, em carga horária de 20 a 40 horas semanais.

Cargos

Nível Fundamental: Auxiliar Administrativo, Auxiliar em Saúde Bucal, Auxiliar de Mecânico, Borracheiro, Chapeador, Costureira, Coveiro, Eletricista de Viaturas e Equipamentos, Eletricista Predial, Encanador Hidro-sanitário, Mecânico Geral, Motorista de Viaturas Leves, Motorista de Viaturas Pesadas, Operador de Máquinas Leves, Operador de Motoniveladora, Operador de Pá Carregadeira, Operador de Retroescavadeira, Operador de Trator de Esteira, Pedreiro, Soldador, Telefonista, Torneiro Mecânico.

Nível Médio: Agente Administrativo, Cuidador de Alunos, Fiscal de ITBI, Fiscal de Meio Ambiente, Fiscal de Obras e Posturas, Fiscal de Vigilância Sanitária, Fiscal Tributário, Secretário Escolar I, Técnico em Segurança do Trabalho, Técnico em Agropecuária, Técnico em Edificações, Técnico em Enfermagem, Técnico em Imobilização Ortopédica, Técnico em Informática, Técnico em laboratório de Análise Clínica, Técnico em laboratório de Ciências Agrárias, Técnico em Laboratório de Solos, Técnico em Meio Ambiente, Técnico em Radiologia, Técnico em Saúde Bucal e Topógrafo.

Nível Superior: Administrador de Empresas, Advogado, Analista de Sistemas, Arquiteto, Assistente Social, Biomédico, Bioquímico, Cirurgião Dentista, Contador, Enfermeiro, Enfermeiro Especialista em Segurança do Trabalho, Engenheiro Ambiental, Engenheiro Civil, Engenheiro Eletricista, Engenheiro Sanitarista, Farmacêutico, Fisioterapeuta, Fonoaudiólogo, Médico Veterinário, Nutricionista, Psicólogo (diversas áreas), Psicopedagogo, Terapeuta Ocupacional, Coordenador Pedagógico – Orientador Educacional, Coordenador Pedagógico – Supervisor Escolar, Instrutor de Libras II, Intérprete de Libras, Professor Nível III e Médico – várias especialidades.

Inscrições

As inscrições deverão ser realizadas pela internet, no site www.ibade.org.br, ou no Posto de Atendimento com endereço informado no edital. O período para inscrição será de 16 de outubro a 24 de novembro de 2019. As taxas variam entre R$ 50,00 e R$ 120,00.

Provas

O concurso será composto de prova objetiva, para todos os cargos, de caráter classificatório e eliminatório. Haverá também Prova Prática e Prova de Títulos, para determinados cargos.

As Provas Objetiva e de Títulos acontecerão na data provável de 15 de dezembro de 2019.

Validade

O prazo de validade do concurso é de dois anos, a contar da data da publicação da homologação de seu resultado final, podendo ser prorrogado, uma vez, por igual período.

Edital

Para demais informações sobre este concurso, consulte o edital publicado no site do IBADE

