Prefeito Hildon Chaves não abre mão da qualidade do serviço a ser ofertado, aliado ao menor preço possível da tarifa

Empresas interessadas em participar do processo licitatório para contratação daquela que vai operar o transporte coletivo em Porto Velho, têm prazo até o próximo dia 2 de dezembro para apresentar suas propostas. Por determinação do prefeito Hildon Chaves, o edital da licitação foi publicado em 1º de outubro no site https://www.portovelho.ro.gov.br.

O edital leva em conta, principalmente, a qualidade do serviço à população e o valor da tarifa a ser cobrada. Nesse sentido, será analisada a qualidade da prestação do serviço por parte da empresa, quantidade de ônibus, idade dos veículos (ano de fabricação) e também o percentual de carros com ar-condicionado. Também haverá análise quanto ao preço da passagem.

Conforme o secretário municipal de trânsito, mobilidade e transportes (Semtran), Nilton Kisner, o prefeito Hildon Chaves não abre mão da qualidade do serviço a ser ofertado, aliado ao menor preço possível da tarifa aos usuários do transporte coletivo.

Ainda de acordo com o que está explícito no edital, a previsão de duração desse contrato de prestação de serviço para a empresa vencedora do certame é de 15 anos, podendo ser renovado por mais 5 anos.

