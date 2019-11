GOVERNADOR DO ACRE TEM UMA BOLA DE CRISTAL OU É MUITO RÁPIDO

O governo Gladson Cameli se rendeu a famosa “Pauta do Boi”, como é chamada a redução de ICMS para o gado acreano que é levado para ser abatido nos estados de Rondônia e Amazonas.

Segundo o decreto, publicado no Diário Oficial desta terça-feira, 12, fica reduzida em 80 (oitenta por cento) a base de cálculo do ICMS nas saídas interestaduais de boi e vaca gordos para abate, nas operações destinadas aos Estados do Amazonas e Rondônia.

Para garantir de que apenas o gado destinado a abate tenha concessão do ICMS, o decreto estipula que a redução somente se aplica às operações com gado originário da produção interna, regularmente acobertadas por nota fiscal e declaradas ao Fisco Estadual por ocasião da passagem pelo Posto Fiscal Tucandeira, na divisa com Rondônia, ou pelo Posto Fiscal Pica-Pau, na divisa com Amazonas.

O QUE VAI ACONTECER

Em atenção a presente matéria, vejo que o estado do Acre tem gado para abate mas não tem capacidade de abate, (em razão do período de validade do Decreto), e Rondônia tem várias plataformas para absolver, porque tem a lei de Incentivo Tributário mas com um agravante, a carne só sai com regime se ela for industrializada, isso significa que nesse final de ano os frigoríficos do estado de Rondônia vai gerar mais empregos diretos e indiretos o devido abate.

SURPRESA LOGO DEPOIS DO DECRETO ACREANO

A Saudi Food and Drug Authority (SFDA) – autoridade sanitária da Arábia Saudita – habilitou oito novos estabelecimentos para a exportação de carne bovina brasileira e seus produtos. A medida se segue a uma visita da ministra brasileira da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Tereza Cristina, que em setembro passado esteve naquele país árabe negociando a abertura de mercado para produtos agropecuários brasileiros.

SANTA COINCIDÊNCIA

Na passagem pelo mundo árabe no final do mês de outubro com escalas o Presidente Jair Bolsonaro a pauta teve como destaque o aumento das exportações da agropecuária brasileira, a atração de investimentos para os projetos de concessão e privatização de ativos e o interesse árabe na indústria de defesa do Brasil.

SANTA COINCIDÊNCIA II

De acordo com o Palácio do Planalto, a comitiva oficial do presidente durante o roteiro tinha 20 integrantes, entre os quais, assessores, parlamentares, o governador do Acre, Gladson Cameli, do PP, e seis ministros de estado

VAI COMPREENDER

Ao mesmo tempo no qual por coincidência de “decretos” o Acre abre mão de abater o seu gado prega que está fazendo o trabalho para exportar para o Peru com apoio da Ministra da Agricultura a mesma que acompanhou o Presidente Bolsonaro e o Governador Camelli a Arábia Saúdita.

VAI COMPREENDER II

Já que é o Governador do Acre que está em tese gerando emprego e renda para Rondônia.

Mas segundo uma fontes “da terra de Galvez” o ‘Camelli só está “jogando”, para atrair os recurso para o estado Acre tanto do Governo federal e do “fundo da Arabia” ou seja provando que tem a matéria prima, mas precisa de recursos para estruturação para abate no Acre’.

