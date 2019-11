A Caixa realizou na noite de hoje no Espaço Loterias, em São Paulo, o sorteio do concurso 2207 da Mega-Sena. Os números sorteados foram 06-10-11-43-53-55. Segundo o banco, nenhuma aposta conseguiu acertar as seis dezenas, fazendo com que o prêmio estimado pulasse para R$ 10,5 milhões no próximo concurso. Saíram prêmios nas faixas menores. A quina, por exemplo, rendeu R$ 49.905,76 a cada uma das 39 apostas contempladas. A quadra vai pagar R$ 1.016,25 por bilhete premiado (foram 2.736 apostas vencedoras nessa faixa). Quando será o próximo sorteio da Mega-Sena? O concurso 2207 está marcado para sábado (16), outra vez no Espaço Loterias Caixa, em São Paulo, a partir das 20h (horário de Brasília)

