Porto Velho tem população de 494.013 habitantes, o que permite participação de 0,24 % no rateio do leilão do Pré-Sal ocorrido no começo deste mês. O dinheiro destinado à capital de Rondônia será de R$ 12.717.740,97 , alguns milhões a menos que Rio Branco no Acre que receberá 16.351.381,25 com uma população de 401.155 .

O governo federal arrecadou R$ 69,96 bilhões com a venda de dois campos do Pré-Sal na Bacia de Santos. Não apareceram interessados nos dois outros campos ofertados. O Governo Federal tinha expectativa de arrecadar R$ 106,6 bilhões com os quatro campos.

O resultado final do leilão reduz o valor que será destinado aos cofres da União, Estados e de municípios. O dinheiro rateado tem de ser usado para tapar o rombo da previdência nos Estados. O que sobrar vai para investimentos. Rondônia tem direito a R$ 136,4 milhões de reais metade da previsão inicial.

Comentários

comentários