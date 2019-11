A solenidade marca o Dia da Consciência Negra, que registra também a morte de Zumbi dos Palmares

Deputado Lazinho da Fetagro homenageará personalidades do movimento negro

Atendendo solicitação do deputado estadual Lazinho da Fetagro (PT), a Assembleia Legislativa, vai realizar Sessão Solene, dia 20 de novembro, no plenário das deliberações, às 14h30, para homenagear com Voto de Louvor personalidades que contribuíram com a luta e o avanço da igualdade racial no Estado de Rondônia.

A solenidade marca o Dia da Consciência Negra, que registra também a morte de Zumbi dos Palmares, símbolo da resistência do negro contra a escravidão.

O deputado destaca que em Rondônia, a população negra representa 62,5% do total, conforme último censo realizado, e que a ação de organizações e movimentos negros têm ressaltado e fortalecido a história de luta e resistência para combater a discriminação racial, reduzir as desigualdades sociais, econômicas, financeiras, políticas e culturais e ampliar o processo de valorização e participação social do povo negro e de conquista de direitos.

“Em reconhecimento às histórias e lembranças do nosso povo negro, escrita na sua maioria com sangue e injustiças, e dos muitos desafios que ainda vamos ter na trincheira de lutas contra a desigualdade racial e social, é que propomos esta sessão solene. Rondônia, bem como o Brasil, tem uma mistura de povos, e, é preciso viver em harmonia para termos uma sociedade mais igualitária, justa e humana”. Enfatizou.

