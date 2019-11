A data deverá ser celebrada anualmente no dia 22 de outubro

Presidente Laerte Gomes é autor de projeto que institui o Dia Estadual do Adventista

O presidente Laerte Gomes (PSDB) é autor do Projeto de Lei que institui o Dia Estadual do Adventista em Rondônia, a ser celebrado, anualmente, no dia 22 de outubro. Segundo o parlamentar, a propositura é uma forma de homenagear as obras desenvolvidas pela Igreja Adventista.

“A decisão é um reconhecimento ao trabalho executado pela Igreja Adventista em todo o território rondoniense que, aliás, atua em diversas frentes como educação, saúde e projetos sociais”, ressaltou Laerte Gomes.

Comentários

comentários