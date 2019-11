A taxa de desemprego no estado cresceu de 6,7% para 8,2% no período

Das 27 unidades da federação, 25 apresentaram estabilidade na taxa de desemprego no terceiro trimestre deste ano, frente ao segundo trimestre, mostra a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua (Pnad Contínua), divulgada nesta terça-feira pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

Para o IBGE, considerando o intervalo de confiança (margem de erro) da pesquisa, a taxa de desemprego recuou apenas em São Paulo, para 12% no terceiro trimestre deste ano, de 12,8% no três meses imediatamente anteriores. A taxa de desemprego cresceu em Rondônia, de 6,7% para 8,2%, por essa mesma base de comparação.

No fim de outubro, o IBGE divulgou que a taxa de desemprego nacional recuou para 11,8% no terceiro trimestre, de 12% no segundo trimestre deste ano. Hoje, o IBGE detalha os resultados do mercado de trabalho brasileiro por unidades da federação e grandes regiões do país, além de outros indicadores.

