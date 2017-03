Não houve quem acertasse as seis dezenas da Mega Sena sorteadas neste sábado, na cidade de Teodoro Sampaio (SP), válido pelo concurso de número 1915. Os números sorteados foram 02-20-21-33-48-57, e a estimativa era que o ganhador levasse um prêmio de 16 milhões de reais. Com isso, a previsão do prêmio para o próximo concurso sobe para 20 milhões de reais.

A quina – 5 números acertados – teve 39 apostas ganhadoras no concurso deste sábado, e pagou 53.170,03 a cada apostador. Na quadra – 4 números acertados – foram 3429 apostas vencedoras, pagando 863,90 para cada contemplado. A arrecadação total foi de 35,97 milhões, segundo a Caixa.

A aposta mínima para a Mega Sena custa 3,50 reais e pode ser feita até as 19 horas do dia do sorteio em qualquer lotérica.