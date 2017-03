CASSOL “EMPLACA” GENRO NA PRF

Depois de passar uma noite no barco do amor com ex Ministro da Justiça e logo depois votar na sua indicação para Ministro do Supremo o Senador Ivo Cassol (condenado a 4 anos de prisão) está mostrando que tem “força politica”.

Aplicando a teoria de Aristóteles Cassol se transformou num exemplo “animal político” sem precedente.

Bruno “Cassol” é o novo todo poderoso na PRF em Rondônia com “QI” (quem indica) muito forte do sogrão.

QUEM É BRUNO CASSOL?

A primeira vez que vi referencia ao seu nome foi quando conquistou o coração da filha do Senador Cassol e dobrou o “Italiano” vindo a se casar com ela.

Uma série de boatos e acusações sem materialidade ganharam força no do assassinato da estudante de jornalismo Karine com a divulgação do depoimento de Marcos Antônio Chaves, onde ele afirmava ter visto uma ligação em nome de “Bruno Cassol”, enquanto estuprava Naiara.

SOGRÃO DEFENDEU COM UNHA E DENTES O GENRO

Na época em entrevista a uma rádio em Pimenta Bueno, Cassol afirmou que “foi uma armação de adversários para tirar sua irmã da disputa eleitoral” nem era preciso visto que a mesma ao menos foi para o segundo turno. O senador confirmou seu apoio a irmã e ao genro, “Bruno Cassol”, que na verdade se chama Bruno Ferreira.

PROCESSO ADMINISTRATIVO

Bruno Cassol chegou a responder uma acusação de abuso de poder, mas foi arquivado motivo os acusadores e testemunhas mudaram seus depoimentos.

Lego engano denunciação falsa é crime, será que o “chefão” da PRF agora vai denunciar estes que em tese o acusaram se não o fazer prevaricaria.

MAIS UMA DO ANIMAL POLITICO ASSUME NO ALGE DA CARNE FRACA

O senador Ivo Cassol (PP-RO) é o novo presidente da Comissão de Agricultura e Reforma Agrária (CRA). Ele foi eleito para o biênio 2017-2018 nesta quarta-feira (15) por aclamação, após ser indicado pela liderança do PP. O vice-presidente da comissão é o senador Valdir Raupp (PMDB-RO) “enrolado na Operação Lava Jato”. Para Cassol, o agronegócio é uma das atividades que mantêm a economia do país em tempos de crise.

RAUPP E CASSOL

É de se destacar, os dois são de Rolim de Moura.

Os dois são senadores.

Os dois respondem a inúmeros processos.

Os dois são “adversários” politico.

Tipo assim tudo junto mais misturado.

MUDANÇA NA LEI “ANIMAL POLÍTICO”

LEI Nº 9.654, DE 2 DE JUNHO DE 1998, “tá cá le pau”, “Italiano” para mudar está Lei, quando e se o MPF “por ela em prática”…..

REVISTA VEJA DESTACA QUE CASSOL É UM HOMEM DE FAMILIA

Ivo Cassol (PP-RO) trabalha num ambiente familiar, na acepção da palavra. Ele emprega em seu gabinete dois primos e a mulher de um deles.

Junto, o trio consome R$ 58,2 mil reais da folha paga com a verba indenizatória do senador – dinheiro público, naturalmente.

O assessor parlamentar Aloisio Bergamin tem vencimento de R$ 20,9 mil mensais, assim como Luana Gasperrini. Ela é casada com o irmão de Aloisio, Sandro Bergamin, que ocupa uma vaga de secretário parlamentar e recebe R$ 16,4 mil.

RECLAMAÇÃO

Um grupo de deputados foi até o presidente da Assembleia Legislativa, Maurão de Carvalho (PMDB), para reclamar. O centro das reclamações é o diretor da Escola do Legislativo, César Licório. Maurão precisa de apoio dos demais deputados para trabalhar e ficou sem ter o que dizer.

PRÉ-CAMPANHA

Os deputados denunciaram a Maurão de Carvalho que César Licório vive viajando para o interior, onde são dados os cursos da Escola do Legislativo, em uma espécie de pré-campanha eleitoral. Segundo dizem, Licório seria pré-candidato a deputado estadual em uma chapa que estaria sendo montada pelo senador Ivo Cassol (PP-RO) e estaria tentando aparecer.

DISCURSOS

Ainda segundo as reclamações dos deputados, César Licório estaria discursando nas cerimônias de abertura e encerramento dos cursos, como se ele tivesse por conta própria levado ao município o programa de capacitação da Escola do Legislativo. Ele nem estaria citando que a Escola é um órgão da Assembleia Legislativa.