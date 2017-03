Neste dia, 28 de março de 2017, a Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado de Rondônia – Fecomércio RO, entidade integrante do Sistema Confederativo da Representação Sindical (Sicomércio), que é a representante máxima das categorias econômicas do comércio do Estado de Rondônia, comemora o seu aniversário de 34 anos de fundação.

É uma trajetória, sem dúvida, de grandes realizações em que, desde sua fundação, sempre honrou a missão maior que é a defesa dos interesses dos empresários do comércio. É necessário recuperar a rica história de uma entidade que foi dirigida por nomes como os dos empresários José Ribeiro Filho, Luiz Malheiros Tourinho ou Francisco Teixeira Linhares, mas, também, nos dias atuais, acentuar o trabalho dos conselheiros, diretores e executivos, sob a presidência do empresário Raniery Araujo Coelho, pela promoção do desenvolvimento da economia e das empresas, e de melhoria da qualidade de vida dos comerciários e suas famílias com benefícios sociais que também se estendem às comunidades em todo o estado, compromissos que foram sempre perseguidos com muito trabalho e determinação.

Com a importante participação do SESC, do SENAC e do IFPE, somos um sistema que atua de forma permanente em Rondônia nas áreas de formação de mão de obra, inclusive pós-graduada; na educação, saúde, esporte, cultura e lazer; na defesa de bandeiras; na promoção de cursos, debates, palestras, encontros, seminários, feiras e exposições; na construção de agendas e convenção trabalhistas; na formulação legalização e implantação de leis, códigos, regulamentos, normas, enfim, em tudo que é necessário para a defesa do setor comercial.

Hoje é dia de comemorar, e agradecer, nossos Sindicatos, Diretoria e Colaboradores, pela certeza de que estamos cumprindo nosso papel de agente transformador da sociedade. Mas, ainda há muito para ser feito e a Fecomércio Rondônia pretende seguir sua história de construção de uma sociedade melhor, mais humana e com melhores condições de vida para