A CBF (Confederação Brasileira de Futebol) confirmou na manhã desta terça-feira o local do jogo de volta da segunda fase da Copa Verde entre Rondoniense e Luziânia-DF. O duelo será no estádio Aluízio Ferreira, em Porto Velho.

A confirmação chega com uma ressalva. A partida deverá ser realizada com os portões fechados ao público. De acordo com a Gerência de Segurança da entidade, não foram apresentados os laudos técnicos do local da partida.

Na primeira fase, o Rondoniense também encontrou a restrição quanto ao mando de campo contra o Cuiabá-MT, porém o secretário geral da CBF (Confederação Brasileira de Futebol), Walter Feldman, respondeu de forma positiva ao pedido de liberação da bilheteria do estádio Aluízio Ferreira, que na época foi solicitado pelo presidente da FFER (Federação de Futebol do Estado de Rondônia), Heitor Costa.

Nesta quarta-feira (29/03), a partir das 19h30 (horário de Rondônia), as duas equipes se enfrentam no estádio Serra do Lago. Já o jogo de volta está marcado para o dia 5 de abril, às 20h30 (horário de Rondônia), no estádio Aluízio Ferreira