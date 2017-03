O FFER (Federação de Futebol do Estado de Rondônia) confirmou as datas e horários dos jogos da quarta rodada do Campeonato Rondoniense Sicoob 2017. A rodada será aberta no sábado (01/04) com o duelo entre Guajará x Ji-Paraná. Já no domingo (02/04), outros três jogos fecham a rodada: Barcelona x VEC, Genus x Rondoniense e Real Ariquemes x Ariquemes.

A quarta rodada será aberta no sábado (01/04), às 16 horas, com o duelo entre Guajará Ji-Paraná no estádio João Saldanha. O jogo foi antecipado em virtude da eleição municipal que ocorrerá no domingo em Guajará-Mirim. O encontro marca o duelo entre os dois últimos colocados do Estadual. O Glorioso ocupa a lanterna com -3, enquanto que o Ji-Paraná é o penúltimo colocado com 1 ponto.

No domingo (02/04), às 16 horas, o Barcelona duela com o VEC no Portal da Amazônia, em Vilhena. O encontro marca o duelo do líder, Catalão Vilhenense (9 pontos), diante do quarto colocado, Lobo do Cerrado (4 pontos).

Também no domingo, às 16 horas, o Genus encara o Rondoniense no estádio Aluízio Ferreira, em Porto Velho, com os portões fechados. As duas equipes dividem a quinta posição com três pontos, porém o Periquito da Capital fica à frente por ter uma vitória a mais do que o Aurigrená.

No domingo, às 17 horas, o Real Ariquemes pega o Ariquemes no estádio Gentil Valério, em Ariquemes. O Furacão do Jamari é o vice-líder com nove pontos, enquanto que o Peixe do Jamari ocupa a terceira posição com quatro pontos.

Campeonato Rondoniense Sicoob 2017

4ª rodada

Sábado (01/04)

16 horas*

Guajará x Ji-Paraná

Domingo (02/04)

16 horas*

Barcelona x VEC

Genus x Rondoniense



17 horas*

Real Ariquemes x Ariquemes

* horário de Rondônia