O pedido seria para atender ao programa Assembleia Itinerante, que será realizado no decorrer do ano

O deputado Luizinho Goebel (PV) apresentou, na terça-feira (21), um Projeto de Resolução transferindo a sede do Poder Legislativo de Rondônia para o município de Vilhena, para a realização de uma Sessão Itinerante Extraordinária.

O pedido, segundo justificativa, será para cumprir ao programa “Assembleia Itinerante”, previsto para ser realizado no decorrer do ano. “Apresentamos o presente projeto, transferindo a sede para Vilhena para que seja realizada a Sessão Extraordinária Itinerante”, afirma o parlamentar.

De acordo com o apresentado, a sessão será realizada no dia 20 de Outubro deste ano, para debater assuntos importantes para aquela região e deliberar também matérias constantes da “Ordem do dia”.