Prefeito e vereadores agradeceram pelo apoio que o deputado tem dispensado ao município

O presidente da Assembleia Legislativa, Maurão de Carvalho (PMDB) reafirmou o seu compromisso em apoiar o município de Colorado do Oeste, no Cone Sul do Estado, assegurando que sua emenda de R$ 120 mil para a compra de massa asfáltica para obras de tapa-buracos nas principais ruas e avenidas da cidade, está liberada para o Departamento de Estradas de Rodagens (DER).

O prefeito Professor Ribamar (PSB) e os vereadores Natálio dos Santos (PP), Gercino Garcia (PMN) e Baiano Leiteiro (PMDB), reforçaram o pedido para que as obras de recuperação do asfalto urbano sejam iniciadas o mais breve possível, em razão da má conservação do pavimento.

“Quero reafirmar meu compromisso, a minha contribuição para que a prefeitura possa iniciar as obras de tapa-buracos. O recurso está destinado ao DER, que vai comprar o material e usiná-lo, reduzindo os custos e garantindo a qualidade do serviço”, completou Maurão.

“Colorado é grato pela iniciativa do deputado Maurão, que com essa ação nos garante uma melhoria no pavimento, que é uma cobrança da população”, disse o professor Ribamar ao presidente pela destinação dos recursos para as obras de tapa-buracos.

Recentemente, a prefeitura recebeu uma van para o transporte de pacientes renais que fazem tratamento de hemodiálise fora do município, fruto de emenda de Maurão de Carvalho.