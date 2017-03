Data prevista para pagamento de dezembro foi antecipada em uma semana e sairá antes do Natal

A data do pagamento dos servidores municipais referente ao mês de dezembro, programada anteriormente para o dia 29, conforme calendário recentemente divulgado, assim como a previsão do pagamento do 13º salário para os servidores comissionados com a imprecisa previsão de ser paga ‘até’ o dia 30 de dezembro não agradaram ao prefeito dr Hildon Chaves.

Em reunião com o chefe de gabinete, Breno Mendes, na tarde desta segunda-feira (27), dr Hildon determinou a retificação das duas datas. Dessa forma, o pagamento dos vencimentos de dezembro que estava previsto para o dia 29, portanto, depois do Natal, foi antecipado em uma semana e será efetuado no dia 22 de dezembro, mesma data para pagamento do 13º aos comissionados.

O restante permanece inalterado e os servidores municipais poderão ainda programar suas finanças pessoais e domésticas, com datas certas para receberem seus salários. Exceto este mês de março, agosto, novembro e, agora, dezembro, os pagamentos de todas as secretarias serão efetuados sempre na última sexta-feira de cada mês. Este mês o pagamento está sendo liberado nesta terça-feira (28).

Em agosto e novembro, será efetuado na última quinta-feira do mês, enquanto que em dezembro será liberado na sexta-feira anterior ao Natal.

O calendário ficou assim estabelecido: março, dia 28; abril, 28; maio, 26; junho, 30; julho, 28; agosto, 31; setembro, 29; outubro, 27; novembro, 30 e dezembro dia 22.

Com relação ao 13° salário, o secretário municipal da Administração, Alexei Oliveira explicou que os servidores estatutários recebem no mês que fazem aniversário, enquanto que os comissionados, com a nova determinação, receberão no dia 22 de dezembro, portanto, também antes do Natal.

