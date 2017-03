O deputado estadual Cleiton Roque (PSB), participou durante a manhã desta quarta-feira (29), de solenidade realizada na sede do Comando Geral do Corpo de Bombeiros de Rondônia.

Com a presença do governador em exercício Daniel Pereira (PSB), o chefe da casa civil Emerson Castro e demais autoridades, foram entregues pelo Corpo de Bombeiro cinco viaturas de resgate com características próprias para áreas com dificuldade de acesso, peculiar ao inverno amazônico.

Cleiton Roque enalteceu o trabalho da instituição, “O Corpo de Bombeiros merece estrutura e condições de trabalho, pois são heróis que salvam vidas diuturnamente, faz o bem sem olhar a quem”.

Roque afirmou, “Seja em casos de acidente, incêndio, afogamento, resgates diversos ou qualquer que seja a ocorrência que os bombeiros são acionados, procuram atender o mais rápido possível, pois lá no local da ocorrência possivelmente tem uma, duas ou várias vidas que dependem desse atendimento. São dignos do nosso respeito”.

O vice-líder do governo parabenizou ao comandante geral do Corpo de Bombeiros Militar em Rondônia, Coronel Silvio Luiz da Silva pela competência e trabalho desenvolvido a frente da instituição.

Equipamentos de mergulho e de salvamento em altura, com recurso do Fundo Especial do Bombeiro (FUNESBOM), também foram entregues. Um total de aproximado de quase R$ 2 milhões.

A solenidade também foi marcada pela entrega da Medalha Dom Pedro II à militares e civis.