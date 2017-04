Eles também reafirmaram compromisso em apoiar Hospital de Câncer da Amazônia

Membros da Grande Loja Maçônica do Estado de Rondônia (Glomaron), se reuniram na semana passada com o presidente da Assembleia Legislativa, Maurão de Carvalho (PMDB) e apresentaram o pedido para que o Hospital São Daniel Comboni, que trata pacientes com câncer, em Cacoal, seja fortalecido.

“É importante que a sociedade se envolva e discuta o tratamento do câncer, em razão do crescente número de pacientes com a doença. O envolvimento dos diferentes segmentos sociais é importante para fortalecer essa corrente em defesa da vida”, destacou Maurão.

Na opinião dos integrantes da Maçonaria, o trabalho realizado pelo São Daniel Comboni tem sido importante para tratar dos pacientes de Cacoal e região, ajudando para que o fluxo de atendimentos na unidade do Hospital de Câncer de Barretos, em Porto Velho, seja menor.

“Não se trata de uma divisão, mas de um complemento no tratamento. A Maçonaria mantém em Cacoal uma Casa de Apoio em funcionamento, para atender aos pacientes e acompanhantes e acreditamos que o fortalecimento do São Daniel Comboni é importante para a regionalização da saúde e para um tratamento mais próximo de quem precisa”, explicou Aldino Brasil, que é grão-mestre da Glomaron.

Também participaram do encontro os membros da Glomaron, Odair Dias, o Porongo, José Carlos e Paulo Tupãn. A Grande Loja possui cerca de seis mil membros em Rondônia e reafirmou o apoio às obras do Hospital de Câncer da Amazônia.

“Teremos também uma Casa de Apoio aqui na capital, para receber os pacientes e os acompanhantes. Nossa expectativa com o pleno funcionamento do Hospital de Câncer da Amazônia é de que haja qualidade no tratamento, para que as pessoas não mais precisem sair de Rondônia em busca de atendimento”, completou Odair Dias.

ERANILDO COSTA LUNA