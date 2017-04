Carteira de Identidade poderá ser emitida pela própria prefeitura

A prefeitura de Pimenta Bueno inicia a partir de maio o cadastramento de pessoas que precisam de Carteira de Identidade. A emissão, que era exclusiva do Instituto de Identificação e Criminalística da Polícia Civil, foi passada por meio de parceiras a todas as prefeituras, exceto às cidades de Espigão, Chupinguaia e Parecis, que aguardam confirmações para também exercer o serviço.

Na manhã desta terça-feira (4), o diretor geral do instituto, Júlio Kasper, acompanhado de Pámela Kaori e Auxiliadora de Jesus, esteve no gabinete do deputado Cleiton Roque (PSB), onde firmaram uma parceria que beneficiará o projeto com uma emenda parlamentar.

Kasper disse que o objetivo do projeto é que o cidadão não precise ir a uma delegacia, podendo receber o documento na prefeitura. Outro ponto destacado pelo diretor é a agilidade na emissão, que hoje exige um prazo de 90 dias. O objetivo reduzir o tempo de espera para no máximo 60 dias.

O projeto, que recebeu total apoio dos parlamentares, tem como maior incentivador o vice-governador Daniel Pereira (PSB). O município de Monte Negro foi o primeiro a assinar o termo de cooperação técnica, em meados do ano passado.