Situação da agência é difícil, segundo parlamentar, inclusive com sedes em péssimas condições

O deputado Lazinho da Fetagro (PT) destacou em seu pronunciamento na tarde desta terça-feira (4) no Plenário das deliberações, durante as breves comunicações, salientando a importância dos trabalhadores da agência Idaron e da justa reivindicação da categoria.

O parlamentar afirmou ter recebido a visita dos agentes penitenciários pedindo apoio à categoria. “Com certeza vamos apoiar o projeto do deputado Anderson e dos servidores”.

Também recebeu a visita do sindicato da Idaron e posteriormente fez reunião com o presidente do órgão, Anselmo de Jesus. Se não for resolvida a situação e acatada por instâncias superioras do governo do Estado a responsabilidade passará a ser dos parlamentares de tomar posicionamento, inclusive com a Casa Civil.

Lazinho disse que já passou da hora de o governo em valorizar a agência Idaron. “São estes servidores que mantém a sanidade animal e vegetal e o setor produtivo é que mantém o Estado em termos econômicos. Eles precisam de condições para trabalhar melhor”, reforçou o parlamentar.

O deputado Lazinho finalizou reafirmando que a reivindicação dos servidores é justa, pois em alguns lugares “dá vergonha de entrar nas sedes da Idaron devido as péssimas condições. O governo precisa rever esta situação”.