Os presidentes das federações do comércio dos estados que compõe a região da Amazônia Legal foram recebidos na manhã dessa quarta-feira (05.04), em audiência pelo governador do Mato Grosso, Pedro Taques. A visita oficial faz parte da reunião preparatório do Fórum de Presidentes da Amazônia Legal que acontece no início do próximo mês, no Tocantins.

Os presidentes levaram ao chefe do Executivo mato-grossense uma mensagem de apoio destacando a importância do Sistema Fecomércio nas ações econômicas e sociais de seus estados e em nível nacional. O governador Pedro Taques disse que é conhecedor das potencialidades dos estados da região, e da importância do Fórum de Presidentes para o desenvolvimento regional.

O governador destacou o relevante desses estados como grandes produtores, propulsores do agronegócio e “futuros fornecedores de comidas em nível de Brasil e Mundial”. Taques ainda comentou sobre as discussões oriundas do Fórum que servem de embasamento para a elaboração de políticas públicas dos governos estaduais.

O presidente da Fecomércio-RO, Raniery Coelho, aproveitou a reunião para convidar o Governo do Mato Grosso para participar da 6ª edição da Rondônia Rural Show, que acontece de 24 a 27 de maio, em Ji-Paraná. Raniery também demonstrou interesse na realização de um intercâmbio de turismo entre Rondônia e Mato Grosso, aproveitando o know-how que o estado vizinho construiu ao longo dos anos no setor turístico.

Segundo Raniery, o Fórum de Presidentes ganha cada vez mais destaque e relevância nas discussões do desenvolvimento econômico porque trabalha em cima de questões prioritárias e obstáculos que precisam ser vencidos. “Não é à toa que os temas tratados no fórum logo estão na mesa dos Governos para análise. Foi através dessa união dos presidentes que temos alcançado muitas conquistas”, finalizou Raniery.

Luiz Carlos Ferreira

Assessoria de Comunicação & Marketing