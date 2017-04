Rondônia é um estado em crescente ascensão no segmento turístico, aportam no interior do estado aproximadamente 60 mil turistas em alta temporada da pesca (março/dezembro) originários de vários destinos brasileiros e até mesmo do exterior em busca das belezas naturais que o estado tem a oferecer e principalmente a procura de destinos para prática da pesca esportiva e chegam a gastar cerca de R$ 8 mil por semana.

Um número elevado comparado ao recorde divulgado pelo Ministério do Turismo de 6,6 milhões de visitas de estrangeiros ao Brasil em 2016, onde foi injetado na economia brasileira o montante de US$ 6,2 bilhões, confirmando que o turismo é um dos segmentos que mais cresce no país.

Com o intuito de apresentar o estado como um todo, assim como seus produtos, roteiros e serviços turísticos, a Superintendência Estadual de Turismo (Setur) participa da 5ª edição da World Travel Market Latin America, realizada em São Paulo no Expo Center Norte, que teve início na terça-feira (4) e se estende até quinta-feira (6) com uma grande feira de turismo com uma série de palestras, debates e reuniões de negócios.

Ao longo dos três dias do evento, Rondônia apresentará as mais belas paisagens, a cultura e a gastronomia do Estado. Além do material promocional os participantes da WTM terão a oportunidade de conhecer os destinos que fazem parte do mapa do turismo do estado, formado por 14 municípios que abrigam desde belezas naturais a ícones históricos.

No espaço ocupado pela Setur o superintendente estadual de Turismo, Júlio Olivar recebeu o diretor geral da WTM Latin América Lawrence Reinich, o ministro do Turismo, Marx Beltrão, além de representantes do segmento turístico, mídia e empresários para criar e fortalecer o relacionamento entre o estado e profissionais de turismo do Brasil e do Mundo.

“Esta interlocução é uma importante oportunidade para apresentar Rondônia para o mundo, já que a WTM Latin America consolidando-se como um dos eventos mais respeitados do setor e o mais internacional do continente”, enfatizou Júlio Olivar.

Anualmente, o evento recebe quase 8.500 participantes do setor de viagens e turismo mundial do sul do país. Mais de 6.500 desses participantes são visitantes (compradores) e imprensa, enquanto os demais comparecem com as 700 empresas expositoras. Somente em 2016, o evento gerou mais de US$ 370 milhões em novos negócios. A expectativa é que cerca de 30 mil pessoas visitem a feira este ano.

A WTM acontece simultaneamente ao 47º Encontro Comercial Braztoa e oferece aos expositores e visitantes uma oportunidade rara de novos negócios e conhecimento sobre novos destinos que podem ser trabalhados por operadores e agentes brasileiros, por exemplo.