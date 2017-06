BABADO FORTE

Mulher de vereador da Capital pegou a “amante” do marido de “peia” o fato aconteceu ontem no final da tarde e até meia noite ainda estava todo mundo na central de policia.

BABADO FORTE II

Dizem que a esposa traída pegou um carro via aplicativo UBER para não chamar a atenção, não usou o seu próprio carro ou menos o estilo Angélica “Vou de táxi, se sabe…”

IMPEDIMENTO

Um municipio do interior de Rondônia tem inusitado enlace matrimonial

Um promotor de justiça é casado com a juíza da Comarca, o marido denuncia e a mulher julga,

PIMENTA BUENO

A juíza Valdirene Alves da Fonseca Clementele, da 9ª Zona Eleitoral de Pimenta Bueno cassou o mandato da prefeita Julian Roque afirmando que a petição – enviada pela defesa por e-mail após contato prévio com a chefe do cartório – é vedada pelo TRE de Rondônia.

PIMENTA BUENO II

A decisão da 9ª Zona Eleitoral de Pimenta Bueno diz que a sentença transitou em julgado, ou seja, não haveria mais possibilidade de se reverter a cassação dos mandatos da prefeita e do vice.

PIMENTA BUENO III

O advogado Nelson Canedo afirmou que a decisão é absurda, uma vez que houve contato prévio com a chefe do cartório da Zona Eleitoral em que ela não somente atesta o recebimento da defesa, como diz que aguarda os documentos originais.

DOIS PESOS E DUAS MEDIDAS

O mais impressionante disso tudo é que dias antes, mais precisamente no dia 11.05.2015, foi enviada para a mesma Zona Eleitoral a peça de defesa, chamada alegações finais, pelo mesmo meio [e-mail], e não foi considerado pela magistrada uma conduta irregular, nem muito menos argumentou que desconsideraria tal peça.

Ao contrario, considerou tal conduta plenamente regular e no dia no dia 26.05.2017 mudou seu entendimento no mesmo processo. Abaixo segue as referida remessa via e-mail:

Então como pode num mesmo mês considerar regular a remessa via e-mail e logo em seguida considerar tal protocolo irregular?

GARÇON

(PRB-RO) é considerado o pior deputado federal de Rondônia. Ele teve nota 90 no site Ranking Político do Brasil. Deputados Federais e Senadores começam com 200 pontos e a nota pode baixar ou subir. É olhada a assiduidade, número de processos judiciais e total de gastos com verba indenizatória. A situação está feia para Garçon.

ROLANDO LERO

Por alguma razão Lindomar Garçon tem sido chamado de Rolando Lero. Ele se mandou do Candeias do Jamari e agora pula de galho em galho por alguns bairros da periferia de Porto Velho, com um microfone na mão. E na terça-feira (30) o Rolando foi visto no CPA, em Porto Velho, com um trio de Candeias, conhecido como “os três porquinhos”.

ROCK BALBOA

O secretário de Limpeza Pública de Candeias do Jamari, Zé Américo deu uma de Rocky Balboa. Todo mundo sabe que o personagem de Sylvester Stalone apanhava durante o filme inteiro e no finalzinho, no último round, nocauteava o adversário. Foi isso o que aconteceu no confronto entre Zé Américo e o vereador Fabrício Lucivaldo (PSDC).

SESSÃO

Zé Américo foi “espancado” em uma sessão da Câmara de Vereadores do Candeias. Ele foi chamado para a sessão, mas em uma falha gritante os vereadores não comunicaram com antecedência sobre o que queriam esclarecimentos. E pancada no Zé. No final do último round, Fabrício Luciano queria que fosse exonerado o funcionário responsável pelo setor.

NOCAUTE

“O funcionário é aquele que o senhor indicou para o prefeito”, disse Zé Américo. Fabrício Luciano foi nocauteado e a sessão foi imediatamente encerrada. Quer dizer que vereadores indicam funcionários que não trabalham direito e ficam culpando o secretário? É melhor o prefeito exonerar logo os indicados dos vereadores e colocar gente competente no lugar.

A MALDIÇÃO DA SELF



Cunha depois da self perdeu o mandato e está preso.

Aécio Neves depois da self está respondendo a vários processos, foi afastado do cargo de Senador.

Só para atualizar está foi a ultima self da Deputada Mariana Carvalho