Prefeito leva para o bairro Lagoinha o programa de asfaltamento de ruas que já receberam drenagem

Até o final da próxima semana a subsecretaria de Obras Públicas deverá concluir as obras de asfaltamento de nove ruas do bairro Lagoinha, na região leste de Porto Velho. “Atualmente, estamos fazendo serviços de drenagem que só não foram concluídos em função das constantes chuvas que ainda ocorrem, informou na manhã desta sexta-feira (1º) o secretário Tiago Beber.

Na quarta-feira (7) o prefeito dr Hildon Chaves fará o lançamento das obras em nove ruas, que beneficiarão mais de dez mil pessoas com asfalto, meio fio e sarjetas. Os trabalhos no Lagoinha fazem parte do programa lançado por dr Hildon na semana passada, de pavimentação de 65 ruas, num total de 22 quilômetros em 17 bairros de Porto Velho.

“Nesse caso, são as primeiras obras realizadas pela prefeitura em mais de 30 anos. Isso significa que só agora, com a iniciativa e a coragem do prefeito, compromissado em mudar a realidade da cidade, esses benefícios se concretizam”, afirma Beber.

“Todo o trabalho de drenagem já está pronto e, se o asfaltamento não ocorrer, corre-se o risco de perder tudo o que foi feito até agora. Daí a determinação do prefeito no sentido de que onde antes exista drama de alagações e poeira dentre outros problemas, possamos trabalhar para valorizar os imóveis e melhorar a qualidade de vida dos moradores. Hoje, a situação está se mudando completamente”, reforça o secretário, lembrando que as obras são o retorno ao pagamento de impostos.

As obras nas nove ruas do Lagoinha são uma execução direta da Subsecretaria de Obras feitas com recursos próprios, inclusive homens, máquinas e equipamentos.