O Ministério da Educação confirmou a liberação de recursos contingenciados para atender o Instituto Federal de Rondônia – IFRO. A verba foi liberada após reivindicação do deputado federal Marcos Rogério (DEM-RO) e do reitor Uberlando Tiburtino Leite, em reunião na ultima terça-feira (30/05) com o ministro Mendonça Filho.

Segundo o MEC, de imediato serão liberados R$ 5,1 milhões para dar continuidade nas obras existentes e melhorias nos nove campi, além da aquisição de equipamentos. Outros R$ 2,5 milhões serão liberados em breve. O total do recurso é de R$ 7,6 milhões.

O deputado agradeceu a agilidade do MEC em atender a solicitação. “Na terça-feira o ministro Mendonça Filho garantiu que iria analisar a proposta e hoje recebo com felicidade a notícia de que a verba já está sendo liberada”, disse.

Para Marcos Rogério, o Instituto Federal, além de ser referência no Ensino e Pesquisa, também desempenha um papel importante para o estado. “O IFRO é um grande parceiro de Rondônia na construção e execução de políticas públicas e no desenvolvimento de ações que têm contribuído para o desenvolvimento socioeconômico. A liberação dessa verba vai possibilitar a continuidade das obras existentes e melhorias nos nove campi, além da aquisição de novos equipamentos”, explicou.

O reitor Uberlando Tiburtino Leite também comemorou a conquista. “A liberação desses recursos, que em sua maioria são extraorçamentários, isto é, não estavam previstos em orçamento, só foi possível graças ao apoio que tivemos de parte da bancada que entendeu a demanda do IFRO e nos auxiliou. O apoio do deputado Marcos Rogério foi decisivo”, salientou.