O deputado estadual Cleiton Roque (PSB), recebeu na manhã desta quarta-feira (07), em Porto Velho a visita do Secretário Adjunto da Secretaria Municipal de Saúde (SEMSAU), do município de Alta Floresta, Eloir Plantikow (popular pequeno).

Na oportunidade, Eloir apontou algumas demandas para área da saúde do município. Cleiton Roque agradeceu a visita e lembrou o triste episódio da morte do vice-prefeito eleito, Edmar Boldt (PSB), “Era um projeto do nosso eterno amigo Edmar, melhorias na saúde, recuperação de estradas, fomentação da agricultura, dentre outros. Estaremos sim, tentando transformar esse projeto em realidade”.

Roque também parabenizou o trabalho que está sendo desempenhado pelo Secretário Adjunto da Secretaria Municipal de Agricultura – SEMAGRI, Romário Herman Boldt, “Estaremos investindo também na recuperação de estradas da zona rural e com isso fomentando a agricultura da região, dando melhores condições para que os produtores possam escoar suas produções”.

O parlamentar garantiu alocação de recurso para os investimentos, aguardando apenas apresentação de projetos na área da saúde para serem definidos os valores.

Omégeni Ramos