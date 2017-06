E aí, cara pálida: sua internet melhorou muito nos último mês, depois que o governo mandou para o espaço o satélite que iria fazer milagres nas comunicações, principalmente na Amazônia e em regiões mais afastadas do país? Você também caiu na conversa? A verdade é que o Satélite Geoestacionário de Defesa e Comunicações Estratégicas (SGDC), foi lançado sim, no dia 4 de maio passado. Mesmo já lá nas alturas, o tal satélite, que acabou custando perto de 2 bilhões e 800 milhões de reais, já é alvo de críticas e, é claro, de gozações, porque no Brasil tudo é motivo de piada. É que para que a Banda Larga chegue a todos os recantos brasileiros, há necessidade ainda de uma concorrência pública, para instalação e funcionamento do sistema. Todos sabemos o que essas concorrências representam, em termos de tempo, burocracia infernal e conflitos jurídicos. Não há prazo para que tudo esteja decidido e os serviços comecem, efetivamente, para atender a população. O governo jura que até setembro resolve o problema. Alguém aí acredita? Se não houver empresas interessadas em participação na concorrência, a alternativa é pior ainda, pois terá que ser criada uma empresa oficial, para cuidar do assunto. Daí já se sabe: primeiro, um mar de corrupção. Depois, nada vai funcionar. Ou seja, o papo de que a Banda Larga chegaria a todas as cidades brasileiras, incluindo aquelas comunidades entranhadas em quadrantes isolados do país, é sonho de futuro, apenas!

O discurso é que o Brasil tem uma série de dificuldades de acesso à internet, pelos meios tradicionais, como fibra ótica e cabos. Então o satélite atenderia à região Amazônica e ao interior do Nordeste, por exemplo, onde há carência muita grande de comunicações. Milhões de brasileiros seriam incluídos no sistema, que hoje já chega a quase 86 milhões de pessoas, que vivem nas regiões mais populosas e desenvolvidas. Na região norte, por exemplo, a internet chega para perto de 1 milhão e 900 mil usuários, enquanto há outros 3 milhões e 100 que não têm acesso a ela. O satélite SGDC é dividido na banda Ka, que será utilizada para comunicações (e que não se sabe quando entrará em funcionamento prático) e na banda X, de uso exclusivo das Forças Armadas. Na questão da segurança, já há resultados. Com relação à net, nem um estudo de futurologia, próprio das questões espaciais, pode dar alguma dica sobre quanto temo ainda teremos que esperar.

AGORA, ATÉ SEQUESTRO!

A violência e a brutalidade chegaram também à zona rural. Na semana passada, um grupo de bandidos (todos presos, mas, em breve, todos soltos!), atacou uma família em Ji-Paraná, mantendo-a cativa por quase dez horas, fazendo horrores e levando tudo o que podiam. Nessa semana, o drama foi enfrentando por sete pessoas de uma mesma família, na zona rural de Candeias do Jamari. Três bandidos fortemente armados atacaram um sítio, sequestraram duas pessoas, as levaram como reféns até que a camioneta que roubaram tivessem chegado á Bolívia. A polícia prendeu um menor de 16 anos, que fazia parte do grupo criminoso e está atrás dos outros, já identificados. Os sequestrados, em desespero, foram libertados. Com a absurda, doentia, cancerígena impunidade que grassa nesse país, em breve todos estarão nas ruas de novo, para continuar sua sanha de terror contra as pessoas de bem. Pobres de nós!

NAS MÃOS CERTAS…

O 30 de junho, uma sexta-feira, trará duas boas notícias para os porto velhenses. A primeira, beneficia apenas aqueles que são funcionários públicos, com o depósito da primeira parcela do 13º salário em suas contas. A outra, certamente agradará a toda a coletividade. Praticamente dois anos depois de iniciadas, serão entregues as obras de reforma total do ginásio Cláudio Coutinho, o maior e mais famoso centro esportivo e cultural de Rondônia. Tudo está novo em folha, incluindo 2.200 cadeiras. Será um local para eventos dos mais importantes. Outra boa notícia é que o Cláudio Coutinho ficará sob a supervisão da Secretaria de Educação, que investiu pesado na obra. O secretário Waldo Alves conhece profundamente a estrutura; foi o responsável direto pela recuperação do Centro Deroche e, mais que isso, tudo o que cai em suas mãos é tratado com extremo cuidado e administrado com a rigidez e respeito à coisa pública, que uma estrutura dessas exige. Está nas mãos do Waldo, está em boas mãos!

NEGOCIATA DE PARTIDOS

Papo vem, papo vai; discurso vazio vem e outros tantos vão, mas a essência continua a mesma. A camarilha que comanda o país não mexe em leis que possam sequer amenizar o domínio da vilania sobre nosso pobre Brasil. A prova mais contundente disso é que o tempo voa, em direção a 2018, e até agora nada de se mexer na lei eleitoral, para coibir a vergonhosa multidão de partidos políticos, em sua maioria balcões de negócios, que transformam as eleições numa negociata interminável, enchendo os bolsos dos canalhas de sempre. Como a cláusula de barreira continua só no papo (os projetos nesse sentido se arrastam no Congresso, embora haja quem jure que estão andando), há possibilidade real de que, no ano que vem, pelo menos meia centena de partidecos estejam aptos a disputar as eleições. Não vai haver grana que chega. E quem paga grande parte da farra? Claro. O trouxa de sempre. O contribuinte. É com os impostos dele que esses malandros que criam partidos para encher os bolsos, recebem o tal Fundo Partidário, outra excrescência doentia da política brasileira. Alguém aí acredita mesmo que a corrupção vai acabar, com tantos partidos negociando em seus balcões?

ÊNEDY E O TRABALHO DA PM

O comandante da Polícia Militar do Estado, Coronel Ênedy Dias, é o entrevistado dessa semana no programa Direto ao Ponto, que vai ao ar simultaneamente em três canais de TV, a partir das 11h30 da manhã desse sábado: no 58, TV Aberta, Record News/Rondônia; no 358, pela SKY e no Canal 17, pela TV a Cabo. Domingo, a entrevista na íntegra estará no site Gente de Opinião e em vários outros do Estado. No bate papo com Sérgio Pires, o comandante da PM fala sobre as dificuldade de policiamento na Capital e no Estado. Ele comenta ainda os resultados no combate ao crime; a atuação nas regiões mais problemáticas e vários outros temas de grande interesse da coletividade, na medida em que a segurança pública hoje se transformou na maior preocupação para grande parte da população. É informação de interesse de todos. Por isso, não perca o Direto ao Ponto deste sábado.

OUVINDO O POVÃO

Há que se elogiar a preocupação do prefeito Hildon Chaves em ouvir a comunidade e não só no discurso. Um fato ocorrido nessa semana, comprovou isso. E mais: comprovou também o que uma imprensa séria e comprometida com a comunidade, pode ajudar a mudar as coisas. No programa Papo de Redação da Rádio Parecis FM, os Dinossauros Everton Leoni, Beni Andrade, Domingues Júnior, Jorge Peixoto e Sérgio Pires, debatiam sobre o nome do Parque Natural de Porto Velho. Desde dezembro de 1990, o parque é batizado de Senador Olavo Pires. A questão provocou vários comentários dos Dinos e dos ouvintes, até que o Prefeito, que estava escutando o programa, entrou no assunto, via telefone. Avisou que não gosta do nome do Parque (nada a ver com o Senador, que merece homenagens sim!), mas que vai trocá-lo. Hildon avisou que vai ouvir a comunidade, para escolher e homenagear alguma pessoa ligada ao processo ambiental da cidade. Um dos nomes cotados é o de Raimundo Paraguassu, pai da jornalista Mara Paraguassu, que foi quem levantou o assunto nas mídias sociais.

“ENSINAR OS MENINOS”

Reflexões sobre a segurança pública: “A segurança pública deve se mover por outras vias. Porque todo mundo sabe que os Estados não têm margem para aumentarem efetivos com padrão ideal. Ideias, insights, estudos, discussões em grupos, para buscarem na comunicação, parcerias, tecnologia e inteligência integradas às alternativas para o enfrentamento da violência. Aqui, a energia da polícia é gasta correndo atrás do bandido. Pouco se faz para proteger o homem de bem. Este tem que dar o seu jeito. E o único meio que encontra, é subir o muro, pôr cerca elétrica, câmera de vigilância e ficar esperto. Há necessidade de se colocar, minimamente, o 190 para funcionar bem. Vamos ter que dar um jeito. E na escola: ensinar o aluno o que é importante. Ficar ensinando qual é o monte mais alto do mundo, não vejo que seja necessário. Aprende sozinho na Internet. Mas, não deixar o menino brigar, xingar, bater, esculachar, riscar a moto do professor. Ou até mesmo bater em professor, isto sim, teremos que ensinar”. Quem escreveu isso foi o governador Confúcio Moura, no seu blog onde, praticamente todos os dias, ele comenta e filosofa. Vale a pena ler!

PERGUNTINHA

Você acredita nas previsões do Sipam que anunciam uma forte frente fria para Rondônia nesse final de semana ou é daqueles que acham que, no máximo, vai diminuir o calor de inferno para purgatório?