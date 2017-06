O termo de adesão ao programa de Regionalização do Turismo do Ministério do Turismo, que abaliza o Mapa Nacional, foi assinado pelo prefeito de Cabixi, Silvenio Antônio de Almeida, nesta quarta-feira (7) na Superintendência Estadual de Turismo (Setur).

Com a adesão ao programa, o município passa a integrar a região turística do Vale do Guaporé sendo incluído no Mapa do Turismo Brasileiro, ferramenta de gestão que define o recorte territorial que deve ser trabalhado prioritariamente pelo Ministério do Turismo estando apto a pleitear recursos nas áreas de estruturação, gestão e promoção do turismo.

O prefeito afirmou reconhecer no mapa uma oportunidade para alavancar a economia do município com a geração de emprego e renda voltados para o segmento turístico. Cabixi atrai visitantes de todo o país e estrangeiros que chegam em busca, principalmente, da prática da pesca esportiva propagada, sobretudo, no distrito Vila Neide, a 40 km do centro da cidade, onde há quatro pousadas e guias de pesca creditados nacionalmente.

O município fica situado no chamado Cone Sul, na fronteira com a Bolívia. Com 6.309 habitantes, fica a 139 km de Vilhena (portal da Amazônia Ocidental e do santuário ecológico do Guaporé, formado por quatro biomas: Amazônia, Cerrado, Pantanal e Savana.

Cabixi está sendo preparada para o receptivo turístico com a implantação do Centro de Atendimento ao Turista (CAT) que será construído na entrada da cidade, além de toda sinalização turística nas proximidades. As ações conta com o apoio do mandato da depurada federal Marinha Raupp, deputado estadual Luizinho Goebel e órgãos do Governo do Estado.

Além de Cabixi, a Setur está em articulação com representantes de outros 19 municípios que serão visitados nos próximos dias para conhecimento das medidas necessárias exigidas pelo MTur para que cada local seja incluído no mapa. Entre as regras mínimas estabelecidas estão: possuir órgão responsável pela pasta de turismo, destinar dotação para o turismo na lei orçamentária anual vigente e apresentar o Termo de Adesão ao Programa de Regionalização do Turismo assinado pelo prefeito.