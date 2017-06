A deputada federal Mariana Carvalho (PSDB – RO), segunda secretária da Mesa Diretora da Câmara dos Deputados, manteve audiência com o ministro do Esporte Leonardo Picciani com a finalidade de pedir apoio na liberação de recursos para Porto Velho.

Ela estava acompanhada pela secretária municipal de Esporte e Lazer (Semes), da capital, Ivone Gomes, que entregou ao ministro, o cronograma de aplicação dos R$ 9,870 milhões liberados pelo portal de convênios do Governo Federal, o SICONV.

O passo seguinte é o empenho desses valores, pedido feito por Mariana Carvalho e Ivonete Gomes para formalização dos convênios com a Caixa Econômica Federal (CEF) e, posterior, licitação das obras de infraestrutura.

Segundo Mariana Carvalho, a reunião foi positiva porque Picciani demonstrou muito interesse em atender o pleito. “Saímos da audiência confiantes, pois o ministro se comprometeu a trabalhar para liberar o valor o mais rápido possível”, destacou a parlamentar.

Ivone acrescentou que o titular do Esporte se reunirá com o ministro do Planejamento para disponibilizar os recursos no Orçamento da União para que possam ser feitos os processos de licitação em Porto Velho.

Os R$ 9,870 milhões do Ministério do Esporte serão aplicados na construção de três campos de futebol com gramado sintético nos bairros Jardim Eldorado, Airton Senna e Ulisses Guimarães.

O Jardim Eldorado, segundo Ivonete, também receberá mais recursos através de emenda da deputada Mariana Carvalho para construção da Praça da Juventude. Com o montante também será possível a completa reforma e modernização do Ginásio Eduardo Lima e Silva, o Dudu, na zona sul da Capital; a construção do campo de futebol 1º de Maio no Bairro Triângulo; reforma das quadras dos bairros Esperança da Comunidade e Castanheiras e a retomada da praça do Skate Park, onde serão aplicados R$ 4,3 milhões.

A gestão política em Brasília é essencial para liberação desses recursos extraorçamentários da União. Nesse caso do Ministério do Esporte, a deputada federal Mariana Carvalho (PSDB) teve um papel importante juntamente com a equipe de técnicos de seu gabinete, conforme Ivonete Gomes que agradeceu a tucana. “Quero agradecer o empenho da deputada Mariana e o trabalho valoroso de seus técnicos do gabinete”, concluiu a titular da Semes.

