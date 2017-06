O Conselho Municipal de Cultura de Porto Velho tem marcada para as 8h deste sábado (10), no Teatro Banzeiros, no centro histórico da cidade, reunião com representantes de todos os segmentos culturais do município para, primeiro, eleger sua composição diretiva e, depois, definir as ações e políticas de incentivo e apoio ao setor para os próximos dois anos.

Segundo o presidente da Funcultural (Fundação de Cultura), Antônio Ocampo Fernandes, é importante que representantes de todas as entidades ligadas à cultura compareçam ao Banzeiros para a eleição. “Os representantes são cogestores das ações de política cultural junto à fundação”, lembrou.

Para isso é imprescindível que, no mínimo, seis representantes de cada atividade artístico e cultural, a exemplo de arte plástica, arte indígena, artesanato, produtor cultural etc., compareçam ao evento para que se defina a agenda do conselho.

Pelo regimento, preside o conselho o presidente da Fundação Cultural, que atualmente tem à frente Ocampo Fernandes.