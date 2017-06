Saiba tudo que rolou entre os dias 10 e 11 de junho com as celebridades

Ficou off e não conseguiu acompanhar o mundo dos famosos? Não se preocupe o Nem Te Conto preparou um resumo que vai colocar você em dia com as notícias mais quentes das celebridades. Teve cantora se revoltando contra projeto de lei, casal se separando após 10 anos de casamento, boato de morte que causou nas redes sociais, anúncio de pausa e relato de homofobia na web. Ficou curioso? Confira: Separação: O ator Thiago Rodrigues e a apresentadora Cris Dias não formam mais um casal. Após uma briga, eles resolveram dar fim ao casamento. Entre muitas idas e vindas, eles estavam há dez anos juntos, e são pais de um menino, de 8.

Novo casal?: Namorando ou não, Tatá Werneck e Rafael Vitti estão aproveitando bastante a companhia um do outro bem longe do Brasil. O ator resolveu surfar na onda dos rumores de que estaria sim rolando algo entre os dois e compartilhou um vídeo em uma banheira com a humorista durante uma viagem da dupla para a Grécia.

Ostentação: Maisa Silva realizou o sonho de muitas meninas quando completam 15 anos, realizar uma festa de debutante de tirar o fôlego. A atriz mirim não mediu esforços para celebrar a chegada de mais uma primavera ao lado dos amigos e familiares, que ao todo resultaram em 500 convidados.

Boatos: A cantora Anitta não perdoou Sonia Abrão após a apresentadora noticiar a morte do cantor Arlindo Cruz no domingo (11). A funkeira criticou fortemente a jornalista, com quem já se desentendeu por conta de outros boatos em seu programa de TV. Na ocasião, Anitta ainda lembrou do caso Eloá quando Sônia interferiu no sequestro da estudante, conversando com Lindemberg.

Após o boato de morte, o perfil oficial do sambista precisou publicar uma nota esclarecendo o caso.

Estreia: Os fãs da jornalista Maju Coutinho não contiveram a emoção na tarde deste sábado (10). Conhecida por ser a “moça do tempo do Jornal Nacional”, a repórter fez sua estreia como plantonista na bancada do “Jornal Hoje”. A mudança, anunciada em maio, agradou os fãs e telespectadores da emissora.

Curtindo: As férias de Neymar e Bruna Marquezine estão rendendo. Após curtirem a night de Los Angeles e se aventurarem num parque de diversões, o casal voou para Las Vegas num jatinho e vararam a madrugada deste sábado, 10, entre amigos numa boate em Las Vegas. Quem também aproveitou o final de semana foi o Galvão Bueno, o comentarista da Rede Globo curtiu o show que os irmãos Rafa e Pipo Marques fizeram na noite do sábado (10), em Flecheiras, no Ceará.

Crítica: Além de postar fotos, vídeos e atualizar os fãs sobre a sua carreira, a cantora Anitta tem usado as redes sociais também para fazer militância. A funkeira teceu duras críticas ao projeto de lei enviado ao Senado na sexta-feira (9) que quer tornar crime a execução pública do funk.

Pausa: A banda NX Zero vai parar. O anúncio foi feito pelo vocalista Di Ferrero, durante o ‘Altas Horas’, que foi ao ar na noite do sábado (10). Segundo o músico, as atividades vão ser suspensas em 2018 e eles não sabem quando retornam.

Preconceito: Após quatro anos namorando o ator e poeta Michel Melamed, Bruna Linzmayer veio a público declarar a sua bissexualidade. A notícia não foi muito bem aceita por algumas pessoas que acompanhavam a carreira da atriz. Em entrevista ao jornal ‘Extra’ a bela de 24 anos revelou que sofreu ataques homofóbicos na web.