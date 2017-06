A Setur (Superintendência Estadual de Turismo) vê a preservação da memória como ferramenta importante de fortalecimento da identidade. Rondônia corrobora com a importância da preservação dos museus nacionais. Na semana passada, a servidora da Setur e diretora do Museu de Gente de Rondônia, Maria Nazaré da Silva, participou em Porto Alegre(RS) do Fórum Nacional de Museus.

O encontro teve como tema a recomendação da Unesco sobre a proteção e promoção de museus e coleções, visando consolidar as bases para a implantação de um modelo de gestão integrado dos museus brasileiros, por meio do Sistema Brasileiro de Museus – SBM.

No Governo do Estado, a Setur contribui em diversas frentes na área da preservação. Em 2012, restaurou o Museu Municipal de Guajará Mirim, ajudou a equipar o Museu Regional de Arqueologia de Presidente Médici, enriqueceu o acervo do Museu das Comunicações de Ji-Paraná e encapou a direção do Memorial Rondon em Porto Velho.

A Setur também está em contato com a Base Aérea de Manaus para reativação do Museu Casa de Rondon, localizado em Vilhena. Outra conquista é Museu de Gente de Rondônia, um produto virtual que será inaugurado dia 5 de julho e que tem papel fundamental na consolidação da identidade rondoniense, transformando as histórias de vida de pessoas de vários segmentos sociais que acompanharam ou contribuíram de alguma forma com o desenvolvimento do estado em fonte de conhecimento, compreensão e conexão entre os povos. O museu já conta com mais de 180 entrevistas em fase de edição.

