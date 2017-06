O Estado tem cumprido com suas metas e se destaca no cenário nacional

O deputado Cleiton Roque (PSB) destacou matéria veiculada em revista de circulação nacional, que destaca Rondônia como um mercado promissor para novos negócios, bem como parabenizou produtores do distrito de Surpresa, que encaminharam documento embasando estudos sobre a aproximação de zoneamento socioambiental da região.

O parlamentar relatou reportagem veiculada na revista Veja, de circulação nacional, onde em uma página, Rondônia recebe destaque, mostrando os avanços do Estado. Cleiton afirmou que é necessário melhorar em muitas questões, pois nem tudo está ideal. “Mas não podemos nos intimidar e nos esconder dos grandes avanços conquistados”.

Segundo ele o artigo destaca a localização estratégica do Estado, sendo caminho para os mercados andinos e asiáticos pela estrada do pacífico. O porto, que escoa a produção pelo rio Madeira, aos mercados europeus, o polo estudantil que prepara mão de obra, a produção de carne, leite e grãos.

“É com pé no chão, com criatividade, enfrentando a crise com coragem e determinação, pois no momento em que o país melhorar, Rondônia estará em um patamar acima dos demais Estados”, afirmou Cleiton Roque.

O parlamentar também enalteceu um documento recebido da associação dos moradores do distrito de Surpresa. Segundo ele, cerca de 400 famílias moram no distrito e estão preocupadas com a Lei de Zoneamento.

Cleiton parabenizou a associação dos moradores que entregou dados científicos sobre a 2ª aproximação de zoneamento “que irá embasar a Assembleia com subsídios e dados para defender aquelas famílias”.

Apartes

O deputado Ezequiel Junior (Sem Partido) destacou a matéria na revista Veja e que o governador Confúcio Moura (PMDB) pode vender esta imagem aos grandes empresários do Brasil em um seminário promovido pelo jornal Valor Econômico. “Muitas vezes somos vistos de forma negativa, mas também temos muita coisa boa e o governador teve esta oportunidade”.