Identificar causas do baixo desempenho no Ideb e aumentar o número de escolas regularizadas são duas metas básicas

Membros do Conselho Municipal de Educação reuniu os gestores escolares da rede pública municipal na manhã da terça-feira (13), no auditório da Biblioteca Municipal Francisco Meirelles, para tratar de estratégias que têm por objetivo melhorar as notas no Índice de Desenvolvimento da Educação Básica e estabelecer metas para as escolas municipais.

Para este ano foram estabelecidas basicamente duas metas: implementar ações visando identificar causas do baixo desempenho no Ideb e aumentar o número de escolas regularizadas do sistema municipal de ensino. Para isso foi elaborado o Projeto Mover, cujo objetivo é movimentar as escolas, o Conselho e a Secretaria Municipal de Educação para garantir o selo de regularização.

A professora Maria do Carmo, que representou o secretário municipal da Educação, Senildo Santos, motivou os participantes a “enfrentar o desafio com a colaboração de todos os gestores. Para que juntos possamos cumprir nossas metas, precisamos que todas as escolas estejam com as documentações regularizadas, dessa forma teremos recursos para executarmos um bom trabalho. Temos que ser reconhecidos pois temos traços definidos de como caminhar e de onde chegar”.

A presidente do Conselho, Gláucia Negreiros está confiante nos resultados. “Juntos todos somos capazes, o Conselho Municipal de Educação vai apoiar e assessorar as escolas em tudo o que precisarem para alcançarmos as metas traçadas”.

FONTE COMDECOM