Os deputados aprovaram o Projeto de Decreto Legislativo nº 131/2017, de autoria da Mesa Diretora da Assembleia Legislativa, que homologa a declaração de irmandade que celebram o governo de Rondônia e o Departamento Autônomo de Pando, na Bolívia.

Em comum acordo, os dois governos resolveram instituir mediante a Mesa Permanente de Integração Regional Rondônia-Pando o prosseguimento das ações firmadas.

“Vimos ser de grande importância a celebração dessa declaração, pois vem efetivamente consolidar as relações e fortalecer as políticas públicas de Rondônia e do Departamento de Pando-Bolívia”, concordaram os parlamentares.

Integram a Mesa Diretora o presidente Maurão de Carvalho (PMDB), 1º vice-presidente, Edson Martins (PMDB), 2º vice-presidente, Ezequiel Junior, 1º secretário, José Lebrão, 2º secretário Alex Redano (SD), 3º secretário, Dr. Neidson (PMN), 4ª secretária, Rosângela Donadon.

Autor / Fonte: ALE-RO