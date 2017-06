Celebrar a vida, os amigos, a família, o trabalho e, enfim, a tão sonhada aposentadoria por tempo de serviço depois de 36 de serviços em prol do homem do campo. Foram necessários 02 anos de luta (2015-2017) para comprovação do direito ao benefício. Nesta segunda, 19-06, Sebastião Marcelo, popularmente conhecido como (Tião da Agricultura), completa 58 anos de idade. Tião tem seu trabalho reconhecido por produtores rurais, líderes sindicais, funcionários e ex-funcionários da CEPLAC, do Governo de Rondônia, líderes políticos dentre outros.

Com estas palavras, o Escritório PHS ADVOCACIA, representado pelo advogado Paulo Henrique Silva, parabeniza o ex-servidor da CEPLAC, Sebastião Marcelo de Oliveira, e entrega o presente de aniversário, a carta de concessão de benefício de aposentadoria publicada na última sexta, 16-06-2016.

“Não devemos acreditar nesta máxima “Deus tarda, mais não falha”“. Pelo contrário, Ele sempre chega na hora certa. Quando o impossível se levanta, Deus torna possível. Quando as portas se fecham, Deus abre uma nova. Quando cansado exclama que não vai conseguir, Ele diz: “Não temas, pois estou contigo”, frisou o advogado PHS.

De acordo com Sebastião, esse foi um dos melhores presentes de aniversário da sua vida. O novo aposentado agradece a Deus, aos servidores do INSS, da CEPLAC, MAPA, e dos grandes amigos que lutaram para que as noites escuras sumissem e chegasse este dia especial para celebrar a vitória ao lado de sua família e amigos.

“Obrigado meu Senhor pela luz que guiou meus passos e continuará me mostrando o caminho certo. Não há nada que faça mais sentido para mim que te servir incondicionalmente de alma e coração” frisou Sebastião Marcelo.

Assinado: Paulo Henrique Silva, jornalista e advogado.

Cacoal, 18 de junho de 2017..