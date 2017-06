Mais uma etapa do Projeto MP Itinerante em 2016, idealizado pelo Ministério Público do Estado de Rondônia, será realizado na escola Marcelo Cândia, na Zona leste de Porto Velho, no período 22 a 24 de junho.

Os serviços começam a ser prestados a partir desta quinta-feira, 22 de junho, e na sexta-feira, 23 de junho, com emissão de Carteira de Trabalho e Previdência Social, das 9 às 12 horas. Para emissão do documento, é necessário apresentar a via original da Carteira de Identidade, ou Certificado de Reservista ou Carteira de Registro Profissional (não será aceita Carteira de Motorista), acompanhado de Certidão de Nascimento ou Casamento, CPF e Comprovante de endereço com CEP atualizado. Para emissão de segunda via, é necessário além desses documentos, o Boletim de Ocorrência com número, série e UF da CTPS anterior. Em caso de inutilização ou continuação, apresentar também a CTPS anterior.

No dia 24 de junho, a ação terá continuidade com oferta de diversos serviços, das 8 às 13 horas, dentre eles a coleta de Termos de Declaração, recebimento de denúncias e orientações de diversas áreas de atuação do Ministério Público.

Também serão oferecidos atendimentos médico (Clínico Geral e Dermatológico), nutricional e odontológico, teste rápido de HIV, Sífilis e Hepatite B e C. E ainda serviços de Emissão de Carteira de Identidade ( a partir de 14 anos, 1ª via) e CPF. Para emissão de RG é preciso apresentar Certidão de Nascimento ou Casamento, original; 2 fotos 3×4; CPF (opcional) e comprovante de endereço atualizado.

Mais detalhes acerca dos serviços que serão oferecidos podem ser consultados no endereço www.mpro.mp.br. Estão confirmados como parceiros do MP Itinerante Rede de Educação Marcelinas; a 17ª Brigada de Infantaria de Selva (17ªBIS); Previdência Social; Sesc; Senac; Fundação Nacional de Saúde (FUNASA); Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz); Faculdade Uniron; Ministério do Trabalho e Emprego (MTE); Secretaria de Estado de Segurança, Defesa e Cidadania (Sesdec); Secretaria Municipal de Saúde (Semusa); Fhemeron; IEL; Detran; Faculdade São Lucas; Tudo Aqui, FARO; Secretaria de Estado da Assistência e Desenvolvimento Social (SEAS) e Agência Estadual de Vigilância em Saúde (Agevisa).