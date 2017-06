Após reunir mais de 300 pessoas em Ji-Paraná, o Programa de Capacitação sobre Epilepsia, destinado a agentes comunitários de saúde, será realizado na próxima sexta-feira (23/06), no Município de Jaru, com a participação de profissionais de Theobroma; Governador Jorge Teixeira; Vale do Anari; Vale do Paraíso e Teixeirópolis. O evento está previsto para ocorrer às 9h, no Auditório da Associação Comercial e Industrial.

A atividade é uma iniciativa do Ministério Público de Rondônia, em parceria com a Secretaria de Estado da Saúde (Sesau), e consiste em um programa de capacitação a agentes de saúde de todo o Estado, mediante a realização de palestras em municípios polos. Pacientes e familiares também são convidados a participar.

A capacitação é mais uma etapa do projeto ‘Epilepsia em Debate na Sociedade’, desenvolvido pelo MP, por meio do Centro de Apoio Operacional da Saúde (CAOP-Saúde), sob a coordenação do Procurador de Justiça Edmilson José de Matos Fonseca.

Ji-Paraná

Realizada no último dia 09, a palestra em Ji-Paraná marcou o início do programa de capacitação. Cerca de 320 profissionais, dentre os quais 221 agentes de saúde, compareceram ao evento. Na ocasião, foram repassadas informações sobre os sintomas e as formas de tratamento para a epilepsia.

Ainda durante a palestra, os presentes foram instruídos quanto ao atendimento primário de pessoas com a doença e prestação de socorro em casos de crise convulsiva epilética.

A palestra foi ministrada pelo coordenador do Projeto, Procurador de Justiça Edmilson Fonseca. A programação incluiu, ainda, uma mesa de debates com a participação do médico do município, Félix Renan, dentre outros profissionais locais. Também estiveram presentes, o Gerente Regional de Saúde, Ivo da Silva, e a Coordenadora do Programa de Saúde na Escola, Rebeca Zorek.

Caléndário

No dia 07 de julho, o Programa de Capacitação sobre Epilepsia está previsto para ocorrer no Município de São Francisco do Guaporé, com a participação de profissionais de Costa Marques. No dia 21 de julho, o Município de Cacoal recebe a iniciativa. Devem comparecer, também, profissionais de Ministro Andreazza; Pimenta Bueno; Primavera do Oeste; São Felipe e Espigão do Oeste.

Em 18 de agosto, será a vez do Município de Vilhena. Lá, a palestra reunirá o público de Chupinguaia; Colorado do Oeste; Cabixi; Cerejeiras e Pimenteiras do Oeste.

Já no dia 15 de setembro, o programa de capacitação chega ao município de Ariquemes, com a presença de profissionais de Cujubim; Rio Crespo; Alto Paraíso; Cacaulândia; Machadinho do Oeste; Monte Negro; Campo Novo e Buritis.

No dia 06 de outubro, a ação segue para Rolim de Moura, onde reunirá o público de Alta Floresta; Alto Alegre dos Parecis; Castanheira; Novo Horizonte; Nova Brasilândia; Santa Luzia; Seringueiras; Parecis e São Miguel do Guaporé.

A última fase do programa ocorrerá em novembro deste ano. No dia 10, em Guajará-Mirim, com a presença de profissionais de Nova Mamoré, e, dia 24, em Porto Velho, ocasião em que serão contemplados públicos de Candeias do Jamary e Itapuã do Oeste.