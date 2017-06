Antes do leilão acontece o almoço beneficente e visitação aos animais que farão parte dos lotes para comercializar

Neste domingo (25), em Porto Velho, pecuaristas, apoiadores e a população em geral estão convidados para ajudar na causa em favor do tratamento das pessoas acometidas com câncer. Será realizado neste dia, o Leilão Direito de Viver, que tem toda a sua renda revertida para o Hospital de Câncer de Barretos (HCB) – Unidade Amazônia.

Em sua edição especial, no leilão deste anos serão leiloados apenas touros e matrizes Puro de Origem (P.O) e acontece na Fazenda Bentivi, localizada na BR-364, km 15 (sentido Acre), logo após o campus da Unir. O local será aberto ao público para visitação de animais, no domingo a partir das 10h da manhã, seguido de almoço às 12h e a partir das 14h inicia o leilão.

Os organizadores estão em campo há vários dias, pedindo apoio de empresários e pecuaristas na doação ou compra de animais PO com o propósito de ofertar um plantel que anime o setor e demais participantes do leilão. Desta forma, garantir um valor significativo para ajudar na manutenção do HCB.

“A causa é nobre e esperamos contar com a maior número de pessoas, que poderão apoiar de várias formas como por exemplo: comprando a camiseta do leilão, ingressos para o almoço e cadastrando-se voluntariamente para ser um doador de recursos, mesmos que simbólicos, ao HCB”, explica Adélio Barofaldi, um dos organizadores do evento.

Os ingressos para o almoço ou a camisetas podem ser adquiridas junto a um dos organizadores e nos pontos de apoio, descritos abaixo. Também os produtores interessados em doar animais para o leilão, podem entrar em contato com os organizadores que os mesmos promovem a coleta do animal.

Contatos e pontos de venda

Contatos para doação ou compra de ingressos e camisetas pelos telefones (69): 99263-8723 (Danilo); 99981-2730( Fábio); 99982-1308(Homero); 998402-1942(Josué); 98111-8482(Adélio); 98170-0238(Anísio).

Ponto de vendas para almoço e camisetas nos apoiadores: Agromotores; Casa da Lavoura, Fertisolo, Casa da Semente, Distribuidora Coimbra, Kia Motors, Auto Vidros, Grupo Rovema, Onixx Vidros e APRRO.

Porque ajudar o Hospital de Câncer

Em 2016, mais de 2030 municípios de todos os estados do país encaminharam pacientes aos cuidados do HCB. Somente no município de Porto Velho, Unidade Amazônica, foram realizados 25.582 atendimentos para 8.915 pacientes. Deste total, 2023 casos novos foram cadastrados no Hospital em Rondônia. O tratamento é gratuito graças às ações beneficentes e milhares de pessoas e voluntários que ajudam a causa.

Especialmente em Porto Velho, está sendo construída a nova unidade – o Hospital de Câncer da Amazônia – que irá atender pacientes da região norte e parte da região centro-oeste. A nova sede terá como principal objetivo priorizar um atendimento digno, pois contará maior número de leitos, salas de centros cirúrgicos, ampliação das especialidades que visam garantir o atendimento multidisciplinar – como Hematologista, Neurocirurgião, ortopedista e oncopediatra.

Mas o mais importe, é que o Hospital de Câncer da Amazônia irá promover mais humanização com qualidade de vida aos pacientes que precisam se tratar perto de seus familiares. Atualmente, a 1ª fase está com 80% da obra concluída. Nesta fase incluem a ambulatório, administração, quimioterapia e a radiologia.

“Somente com apoio da sociedade, conseguiremos tornar este projeto grandioso uma realidade no menor espaço de tempo”, comenta Anísio Mendes, analista de captação de recursos do HCB.