A casa de apoio aos pacientes do Hospital do Câncer da Amazônia começa a ser construída brevemente pela Grande Loja Maçônica de Rondônia. Neste sábado (24), às 9h, será feito o lançamento da pedra fundamental. A Casa de Apoio Filhos de Hiran será edificada na altura do Km 15 da BR-364, sentido Candeias, em frente ao Hospital do Câncer da Amazônia, e acolherá pacientes do interior de Rondônia e de outros estados em tratamento oncológico.

Conclamando a sociedade a apoiar a arrecadação de fundos para ajudar na construção da Casa de Apoio, o grão-mestre da Glomaron, Aldino Brasil, garante que, após o lançamento da pedra fundamental intensificará a campanha de divulgação da conta corrente que receberá doações.

“É uma iniciativa da Maçonaria, mas destinada a atender toda a sociedade, já que essa doença não escolhe classe social”, afirma o grão-mestre, acrescentando que já está recebendo apoio de empresas e empresários.

Mas, por se tratar de um projeto de grande monta, a construção demandará considerado volume de recursos e conta com ajuda da sociedade.

Constam do projeto: a construção em dois pisos, com 53 leitos para acomodação; pátio com amplo estacionamento; recepção com duplo pé direito; sala de direção; sala de administração; acessibilidade; refeitório; duas salas de TV; cozinha; dispensa; lavanderia; depósito; sacada com solarium; capela ecumênica; espelho d’água: poço semi artesiano; reservatório de água; duas áreas verdes, bosque e horta comunitária.

CONTRIBUA

Banco do Brasil

Agência 3796-6

Conta corrente 30.442.5